Cientistas descobrem fóssil de salamandra gigante

Por Flipar
Segundo as pesquisas, embora fosse lenta, a salamandra utilizava técnicas sofisticadas para “sugar” suas presas para dentro dos pântanos.
A descoberta indica que essas espécies antigas eram mais amplamente distribuídas do que se pensava, existindo também no extremo sul da Gondwana.
As salamandras são anfíbios pertencentes à ordem Caudata, reconhecidos por seus corpos alongados, caudas bem desenvolvidas e membros geralmente curtos.
Embora elas compartilham semelhanças com lagartos em termos de aparência, são biologicamente muito distintas, estando mais próximas dos sapos e rãs.
Poucas espécies são encontradas em regiões tropicais da América Central e do Sul; a maioria habita regiões da América do Norte, Europa e partes da Ásia.
As espécies variam de poucos centímetros (como a salamandra-pigmeia) a quase 2 metros (como a salamandra-gigante-da-china).
São animais de hábitos noturnos, que se alimentam de pequenos invertebrados como insetos, vermes e até outras salamandras.
Além disso, muitas salamandras contraem doenças infecciosas, como a quitridiomicose, causada por um fungo letal para os anfíbios.