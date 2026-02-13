Cachoeira feita com garrafas pet e pneus é atração turística no RJ

Cercada por áreas de preservação da Mata Atlântica, Magé tem grande riqueza natural, com rios, cachoeiras e trilhas que atraem ecoturistas e praticantes de esportes ao ar livre.
Fundado oficialmente em 1565, pouco depois da criação da cidade do Rio de Janeiro, é uma das localidades mais antigas do estado.
Além disso, Magé guarda forte ligação com o período colonial e o ciclo do café, tendo abrigado antigas fazendas e engenhos.
Durante o século 19, foi ponto estratégico da Estrada de Ferro Mauá, a primeira ferrovia do Brasil, inaugurada em 1854 por Visconde de Mauá.
No entanto, como muitos municípios da Baixada Fluminense, hoje em dia Magé enfrenta desafios socioeconômicos, como infraestrutura precária em várias áreas.
