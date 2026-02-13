Pesquisadores descobrem dezenas de embarcações submersas num único lago

Por Flipar
Trata-se do Lago de Constança, estudado por profissionais do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baden-Württemberg (LAD).
Com 75% do trabalho concluído até agosto de 2025, a equipe anunciou a descoberta de 31 embarcações previamente desconhecidas, encontradas em profundidades de até 251 metros.
Entre os achados estão um veleiro cargueiro quase intacto, com mastros, cordames e até engrenagens.
Também foi encontrado um campo de 17 barris de madeira com tampas e marcas originais, possivelmente vinculados a um navio ainda não identificado.
Além disso, foram achados os cascos de dois navios a vapor do século 19 e 20, que podem ser os restos de embarcações históricas como o SD Baden e SD Friedrichshafen II.
Os pesquisadores utilizaram tecnologias avançadas, como sonar de varredura lateral e veículos robóticos subaquáticos (ROVs), para distinguir formações naturais de artefatos históricos.
A equipe classificou o projeto como um marco para a arqueologia subaquática em lagos, tradicionalmente menos explorada que a marítima.
“Com esses estudos, não estamos apenas registrando navios perdidos. Estamos reconstruindo modos de vida, redes comerciais e o cotidiano das sociedades que viveram ao redor deste lago ao longo dos séculos?, disse a pesquisadora associada, Alexandra Ulisch.
O projeto deve ser estendido até 2027, com a publicação de um inventário completo.
O Lago de Constança, conhecido na Alemanha como Bodensee, é um dos maiores e mais impressionantes corpos de água doce da Europa Central.
Com uma superfície de cerca de 536 km², o lago é formado pelo rio Reno e serve como um importante recurso para abastecimento, turismo e atividades recreativas.
O entorno do lago é um espetáculo à parte, com uma paisagem que combina montanhas suaves, colinas e extensas áreas agrícolas, além de pequenas cidades históricas e vilarejos pitorescos.
Constança, a maior cidade à beira do lago, destaca-se por seu centro antigo bem preservado, com construções medievais, catedrais e museus.
As margens alemãs, no sul de Baden-Württemberg e na Baviera, são conhecidas por suas cidades charmosas, como Lindau, conhecida por sua charmosa ilha.
Já Meersburg é famosa por seu castelo medieval à beira da água, o que chama a atenção de turistas.
A região também é reconhecida pela produção de vinhos, especialmente em encostas ensolaradas.
Esportes aquáticos, trilhas e passeios de barco também atraem turistas durante todo o ano.
O Bodensee-Radweg, uma ciclovia que circunda o lago, é uma das mais populares da Europa, permitindo aos ciclistas explorar os três países.
Além do turismo, o lago desempenha papel importante no transporte regional, sendo ponto de conexão entre Alemanha, Áustria e Suíça, e também na preservação ambiental, abrigando diversas espécies de fauna e flora aquáticas.