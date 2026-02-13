Água de coco: por que ela virou a bebida símbolo de hidratação no calor

Por Flipar

Do ponto de vista da hidratação, ela cumpre bem o papel. Contém água em abundância e minerais que auxiliam o equilíbrio do organismo.
Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay

Entre esses minerais estão potássio, sódio e magnésio. Eles ajudam na reposição eletrolítica após suor intenso.
Crisco 1492 wikimedia commons

Por isso, a água de coco é bastante consumida após atividades físicas. Não substitui isotônicos em treinos muito longos, mas ajuda no dia a dia.
fitri agung wikimedia commons

Outra vantagem é o baixo teor calórico em comparação a refrigerantes e sucos industrializados. Isso a torna opção comum em dietas leves.
adriano gadini pixabay

Há, porém, alguns cuidados. O excesso pode elevar demais a ingestão de potássio, especialmente em pessoas com problemas renais.
imagem gerada por i.a

A quantidade indicada costuma variar de um a dois copos por dia. Em dias muito quentes, pode-se consumir um pouco mais, sem exageros.
imagem gerada por i.a

Crianças podem consumir água de coco sem problemas. É uma alternativa interessante a bebidas açucaradas, desde que seja natural.
imagem gerada por i.a

Para pessoas com diabetes, a água de coco pode entrar na dieta com orientação. Ela tem açúcar natural e deve ser contabilizada no consumo diário.
Cesar Vieira wikimedia commons

A bebida faz sucesso em regiões tropicais e costeiras. No Brasil, é presença constante em praias e quiosques.
Andrevruas wikimedia commons

Outros países se destacam no consumo e produção, como as Filipinas, grandes exportadoras do produto.
Sean Bonus wikimedia commons

A Tailândia também é referência, tanto no consumo local quanto no uso culinário da água de coco.
imagem gerada por i.a

Já a Índia utiliza a água de coco tradicionalmente é consumida, inclusive, em preparações regionais e bebidas fermentadas.
imagem gerada por i.a

A água de coco combina bem com frutas em sucos e vitaminas. Abacaxi, manga, morango, limão e maracujá são misturas comuns.
Youtube/CyberCook Receitas

A água de coco industrializada pode ser uma boa opção quando não há acesso à fruta fresca. As versões sem açúcar adicionado mantêm minerais importantes e ajudam na hidratação.
imagem gerada por i.a

O principal cuidado é ler o rótulo. Produtos com açúcar, aromatizantes ou conservantes perdem vantagens, enquanto os feitos apenas com água de coco são os mais indicados.
imagem gerada por i.a

