A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado.
O nome “mortadela” vem do latim mortarium (almofariz), usado para triturar a carne, ou de “myrtatum,” relacionado ao uso de mirto como tempero na antiguidade.
A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida.
Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje.
Algumas versões incorporam pimenta calabresa e outras especiarias para um sabor mais forte, atendendo a preferências regionais.
Além de recheios de sanduíches, a mortadela é usada em tortas, pastéis, saladas e até como cobertura de pizzas.
Com a demanda por alimentos vegetais, existem alternativas veganas feitas à base de proteínas vegetais como soja, ervilha e trigo.
Em algumas regiões, pequenas fábricas artesanais de mortadela são fonte importante de renda e turismo gastronômico.
Na Europa, produtos como a mortadela têm padrões rigorosos, assegurando o uso de carnes selecionadas e processos controlados.
Entre os fabricantes de mortadela reconhecidos estão empresas italianas como Negroni, Beretta e Felsineo, famosas pela qualidade.
A mortadela foi trazida por imigrantes italianos e rapidamente incorporada na culinária brasileira devido ao seu custo-benefício.
Nos últimos anos, pequenas produções de mortadela artesanal têm buscado agregar valor ao produto com ingredientes regionais e processos tradicionais.
Produtores modernos têm investido em embalagens ecológicas e carnes de origem sustentável para reduzir o impacto ambiental.
A mortadela combina bem com vinhos tintos leves, cervejas artesanais e até espumantes, que equilibram o sabor gorduroso do embutido.
Em pratos tradicionais da Itália, a mortadela é usada para rechear massas como tortellini ou para criar pastas cremosas.
Embora não seja considerada saudável, existem versões com menos sal e gordura para atender dietas com restrições calóricas. A mortadela é comparável ao bologna americano, embora este seja geralmente mais simples em sabor e qualidade.
No Brasil, grandes marcas como Sadia e Perdigão popularizaram a mortadela em mercados com preços acessíveis.
Países como Itália e Brasil são grandes exportadores de mortadela para mercados como Estados Unidos e Japão, onde o consumo cresce.