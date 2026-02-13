Whitley Awards 2026: pesquisadora brasileira é uma das finalistas do ‘Oscar da Conservação’

Por Flipar
Os vencedores serão anunciados em 29 de abril, em Londres, e cada premiado receberá 50 mil libras (equivalente a R$ 380 mil).
Além disso, o escolhido terá a oportunidade de participar de atividades em Londres e integrar a rede internacional de conservacionistas apoiados pela instituição.
Por fim, em 2020, duas brasileiras estiveram entre os premiados: Patrícia Médici, que lidera a INCAB (Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira);
E Gabriela Cabral Rezende, que comanda o programa de conservação do mico-leão-preto, do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ).