Nascimento de espécie rara de canguru renova esperança contra a extinção

Por Flipar

O evento ganhou simbolismo global porque o nascimento supera fragilidades biológicas e oferece um raro sinal de esperança contra o declínio populacional dessa espécie, cuja sobrevivência está em risco devido à perda de habitat e ao perigo de extinção
Divulgação Chester Zoo

Pesquisadores analisaram fósseis de dentes desses gigantes (do gênero Protemnodon), encontrados em cavernas no monte Etna, que fica na região nordeste da Austrália.
Reprodução/Chris Laurikainen Gaete

O problema veio quando o clima mudou: a floresta diminuiu, o ambiente ficou mais seco e as estações do ano mais definidas.
Brent Olson/Pixabay

Sem capacidade para migrar em busca de comida, os cangurus-gigantes não conseguiram sobreviver.
Josh Appel/Unsplash

Isso os tornava mais lentos e menos adaptados para longas viagens, mas era útil em uma floresta cheia de comida.
Pexels/suellen baker

Na época, as cavernas do Monte Etna funcionavam como armadilhas naturais para animais distraídos que caíam nelas sem perceber.
Wikimedia Commons/Mark Marathon

Ao analisar os fósseis encontrados nas cavernas, os pesquisadores descobriram que os cangurus-gigantes viveram ali entre 500 mil e 280 mil anos atrás.
Wikimedia Commons/Paleocolour

Por serem mamíferos marsupiais, isso significa que as fêmeas carregam seus filhotes em uma bolsa até que eles estejam prontos para viver por conta própria.
Andy Leung por Pixabay

Os cangurus-wallaby são menores e têm pernas mais curtas, o que os torna mais adequados para viver em florestas.
wikimedia commons Ed Dunens

Herbívoros, os cangurus se alimentam de uma variedade de plantas, incluindo grama, folhas e frutas. Eles são animais sociais e vivem em grupos chamados de “motas”.
Freddy/Pixabay

Por isso, os cangurus são importantes para o ecossistema australiano: eles ajudam a controlar a população de plantas e são uma fonte de alimento para outros animais, como dingos e aves.
Karen Laårk Boshoff pexels

Veja mais Top Stories