Arqueólogos descobrem ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda

A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica.
Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como “extraordinária”. “É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história”, disse Nancy.
Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.
Até o momento, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva sobre as razões para o uso de ossos na construção do piso.
Uma possível explicação seria a falta de materiais adequados na época ou até um significado simbólico ou religioso.
“O piso de ladrilhos mostra desgaste significativo devido ao uso extensivo. A inclusão de ossos pode ter sido uma solução econômica, ou eles podem ter servido a um propósito relacionado ao comércio ou atividade conduzida aqui”, afirmou a arqueóloga líder.
De acordo com o Archaeology News, a descoberta em Alkmaar representa uma chance rara para arqueólogos explorarem as técnicas de construção e os hábitos culturais da população local no século 15.
A um jornal local, a vereadora de patrimônio de Alkmaar, Anjo van de Ven, afirmou que “este é um achado incrivelmente fascinante”. “Ele demonstra que ainda há muito a ser descoberto sobre a história da nossa cidade”, concluiu ela.
Localizada a apenas cerca de 40 km ao norte de Amsterdã, Alkmaar é uma encantadora cidade localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.
A cidade tem suas origens no século 10, quando era um pequeno assentamento, mas ganhou destaque no século 16, durante a “Guerra dos Oitenta Anos”, quando se tornou um símbolo de resistência contra os espanhóis.
Em 1573, Alkmaar foi palco de um importante cerco que terminou com a vitória dos defensores locais, marcando o início de uma série de vitórias holandesas na luta pela independência.
O mercado de queijos de Alkmaar é uma grande atração turística, especialmente durante os meses de abril a setembro, quando ocorre todas as sextas-feiras, na Waagplein, a praça principal da cidade.
Nessa praça, encontra-se o Waag, um edifício histórico do século 14, onde acontece a tradicional pesagem dos queijos Gouda.
O espetáculo inclui apresentações, demonstrações de negociação e a venda dos queijos, atraindo muitos visitantes.
A cidade também é reconhecida por sua arquitetura medieval bem preservada e edifícios históricos, como a Igreja de São Lourenço (Sint Laurenskerk), uma imponente construção gótica do século 15, famosa por seu órgão.
Alkmaar é facilmente acessível a partir de Amsterdã, com uma viagem de trem que leva cerca de 40 minutos, o que a torna uma excelente opção para uma visita de um dia ou um ponto de parada em um roteiro maior pela Holanda.