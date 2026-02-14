Roberto de Carvalho abre o coração ao lembrar de Rita Lee

Por Flipar
Ele se prepara para desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel, cujo enredo homenageia a cantora. Roberto também relatou que o luto o transformou, permitindo mais abertura emocional e reconexão com o mundo.
Anos após sua morte, Rita Lee vem sendo celebrada de diversas formas. Em maio, estreou nos cinemas o documentário ?Ritas”, com direção de Oswaldo Santana e Karen Harley. Semanas antes, outra produção, ?Rita Lee: Mania de Você?, foi lançada na Max.
Além disso, a cantora é tema do musical ?Rita Lee, uma autobiografia musical?, com a atriz Mel Lisboa no papel da lendária roqueira. O espetáculo foi apresentado no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e em Vitória (ES).
Assim, foi uma das maiores expoentes do rock no Brasil. A carreira de Rita Lee teve início nos anos 60, quando ela se tornou parte da banda ?Teenage Singers? com duas amigas.
Depois de conhecerem outros três músicos, formaram a banda ?Os Mutantes?, que revolucionou a música brasileira com sua fusão de rock psicodélico, tropicália e experimentações sonoras.
Enquanto fez parte da banda, Rita foi casada com Arnaldo Baptista, um dos músicos do grupo. O fim do relacionamento aconteceu no mesmo momento em que a banda ?Os Mutantes? acabou, em 1972.
Em 1976, aos 28 anos, chegou a ser presa durante a ditadura após ser flagrada com maconha em seu apartamento. Em entrevistas, Rita afirmou que a droga havia sido plantada pelos policiais e que tinha parado de fumar porque estava grávida.
Rita Lee vendeu mais 55 milhões de discos e emplacou muitos hits, como ?Ovelha Negra?, ?Agora Só Falta Você?, ?Lança Perfume? e muitos outros.
Além de sua carreira musical, Rita Lee também se aventurou como escritora, publicando diversos livros ao longo dos anos.
Rita Lee era vegetariana e ativista da causa dos animais. No seu livro ?Amiga Ursa?, por exemplo, a cantora fala para as crianças sobre os direitos dos bichos.
A artista recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, em 2001.
Em 2021, ela e o marido lançaram seu último single, a música ?Change?, em parceria com o produtor Gui Boratto.
Nos últimos anos de vida, enquanto tratava da doença, Rita Lee permaneceu em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela e Roberto tiveram três filhos juntos: Beto, João e Antônio.