Influenciadora morre depois de gravar vídeo comendo caranguejo com toxina mortal

Especialistas alertam que o veneno dessa espécie não é neutralizado pelo cozimento nem pela fritura e não possui antídoto conhecido.
O caso gerou um alerta oficial à população para que evite o consumo de animais marinhos desconhecidos.
Geralmente, ele habita áreas rasas, na maioria das vezes escondido sob rochas ou entre corais.
Além disso, apresenta uma coloração característica composta por manchas em tons de marrom, vermelho ou laranja sobre um fundo mais claro, além de ter pinças de pontas escuras.
Embora sua aparência possa parecer exótica ou atraente para o consumo, sua biologia esconde um perigo mortal.
Diferente de animais peçonhentos que injetam veneno por meio de picadas ou ferroadas, o caranguejo-do-diabo é um animal venenoso por ingestão.
Essas toxinas podem causar formigamento nos lábios, língua e extremidades, náuseas, paralisia muscular, insuficiência respiratória e morte em casos graves.
Predadores naturais tendem a evitar o caranguejo-do-diabo, possivelmente por reconhecerem sua coloração como um sinal de perigo.