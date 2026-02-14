Eles ficam sozinhos de boa: animais que se viram muito bem sem companhia

Rato-Karoo – Esse roedor, encontrado em regiões áridas da África do Sul, leva uma vida solitária e territorialista. Diferente de outros roedores que vivem em colônias, ele constrói ninhos individuais em tocas ou entre rochas. Ele se alimenta principalmente de plantas suculentas e raramente interage com outros da espécie, exceto para reprodução.