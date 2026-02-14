14 de Fevereiro é Dia dos Namorados em muitos países: conheça variações da celebração pelo mundo

Por Flipar
Reza a lenda que ele foi um bispo romano, decapitado no ano 270 por contrariar a ordem do Imperador Claudio II (foto) que havia proibido os casamentos em seu reino, para formar um exército grande e poderoso (sem vínculos familiares).
Valentim passou a celebrar os casamentos às escondidas, valorizando o amor entre as pessoas. Ele foi descoberto, preso e condenado à morte.
Enquanto esteve preso, ele recebeu cartas de pessoas gratas. E acabou se relacionando com a filha do carcereiro, que era cega e, milagrosamente, voltou a enxergar. Ele foi declarado santo no ano 496.
A Igreja Católica encontrou inconsistências históricas, descobrindo que houve dois homens chamados Valentim e que o tal “milagre” seria de outro, não do bispo. Diante disso, “São” Valentim deixou de ser celebrado em 1969. Mas a data do seu martírio (14 de fevereiro) foi mantida popularmente como Dia dos Namorados.
E as celebrações variam de acordo com costumes de cada país. Nos Estados Unidos, é comum que parentes e amigos também troquem presentes nessa época. Não apenas as pessoas envolvidas romanticamente. O dia serve como demonstração de afeto de maneira geral.
Na Alemanha, o porco é um dos principais símbolos de sorte no Dia dos Namorados. E é comum que eles sejam retratados nos presentes. Uma das tradições é o biscoito de gengibre ‘Lebkuchen Haus’, em forma de coração, decorado com glacé.
Na Espanha, as datas de celebração do amor variam conforme a região. Na cidade de Valencia, por exemplo, o Dia dos Namorados é 9 de outubro, com festa de São Dionísio. Pela tradição, as pessoas presenteiam com marzipã, um doce árabe, envolto em lenço. E este lenço deve ser guardado para sempre.
Na Romênia, o Dia dos Namorados é 24 de fevereiro, pois, além de celebrarem o amor, os romenos comemoram a chegada da primavera.
No País de Gales, o Dia dos Namorados é 25 de janeiro, em celebração de São Dwynwen. Em vez de rosas ou bombons, por exemplo, o presente mais romântico é a chamada “colher do amor”. Uma colher bem trabalhada, que traz o significado do afeto pelo parceiro e que serve como objeto decorativo para a casa.
Na China o Dia dos Namorados é celebrado no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar. Em 2026, o Festival Qixi, quando é feita a comemoração, será no dia 19 de agosto. Desde 2006, o Qixi Festival é patrimônio cultural imaterial da China.
O festival remete à Mitologia chinesa sobre o romance da tecelã Zhinü com o vaqueiro Niulang. Uma lenda que remonta a 2.600 anos atrás. À noite, as pessoas costumam procurar no céu pelas estrelas Vega ? a mais brilhante da constelação de Lira, que representa Zh?n? ? e Altair, a estrela mais brilhante da constelação de Áquila, que representa Niú láng.
Os chineses também absorveram o costume ocidental dos presentes e costumam dar flores, chocolates ou joias aos amados, além de um jantar romântico, por exemplo.
Curiosamente, as rosas vermelhas são muito procuradas, em diversos países, com o sentido de um presente romântico. É que a rosa é a flor associada à Deusa do Amor, Vênus, na Mitologia. E o vermelho é a cor que simboliza o amor e a paixão.
Em Gana, o dia 14 de fevereiro é celebrado com foco no chocolate. Foi a maneira encontrada pelo governo de atrair turistas, já que o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Assim, 14/2 é chamado, na verdade, de Dia do Chocolate. Promovem-se shows e jantares temáticos.
No Brasil, o Dia dos Namorados é 12 de junho. A ideia foi do publicitário João Agripino Dória (pai do empresário e político João Dória Jr). Ele foi contratado para impulsionar as vendas no mês de junho na loja Exposição Clipper, em São Paulo, em
Então, inspirado em datas como Dia das Mães e Dia dos Pais, Dória lançou o Dia dos Namorados com o slogan “Não é só com beijos que se prova o amor”. Ou seja, é também com presentes!
12 de junho foi a data escolhida por ser véspera do Dia de Santo Antônio, que tem fama popular de ser “casamenteiro”.