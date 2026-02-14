Desfiles de escolas de samba do Rio que são inesquecíveis

Em 2002, com um enredo vibrante que enalteceu as belezas e a cultura do Nordeste, a Mangueira não deu chance a ninguém. “Brasil com Z é pra Cabra da Peste, Brasil com S é a Nação do Nordeste” deu à verde e rosa seu 18º título na história. E que sambão! E que voz do inesquecível Jamelão!