Ritmo e cadência que arrepiam: a importância das baterias nas escolas de samba

Por Flipar

As baterias são formadas por uma grande variedade de instrumentos, que são tocados por ritmistas experientes.
wikimedia commons Wigder Frota

A tradição das baterias de escola de samba é longa e rica. Elas surgiram no início do século 20, quando os blocos carnavalescos começaram a incorporar instrumentos de percussão em seus desfiles.

flickr Geraldo Viola

As primeiras baterias usavam como instrumento tamborins, latas de manteiga, cuícas e pandeiro.
wikimedia commons Alno

Com o tempo, as baterias se tornaram cada vez mais complexas e sofisticadas, e hoje são um dos elementos mais importantes do carnaval.
flickr Rodrigo Propósito

São elas que podem ajudar a criar uma atmosfera animada e contagiante, o que ajuda a motivar as demais alas e atrair a atenção do público.
Agência Brasil/Tata Barreto

As baterias tornaram-se verdadeiras orquestras percussivas, compostas por instrumentos específicos que desempenham papéis distintos na formação do som característico das escolas de samba.
Raphael David / Riotur

Confira os instrumentos mais comuns usados nas baterias de escola de samba:
Raphael David / Riotur

Tambor-mor: É o instrumento de maior destaque na bateria, e é responsável por dar o ritmo básico do samba.
wikimedia commons Fernando

Caixa: Também conhecida como tarol, a caixa é um tambor pequeno e agudo que fornece o ritmo principal da bateria. É responsável por criar padrões rítmicos complexos e marcantes.
reprodução

Surdo: Um dos instrumentos mais icônicos da bateria de escola de samba, o surdo é um tambor de dimensões variadas que produz diferentes notas.

reprodução

Os surdos graves fornecem a base rítmica, enquanto os agudos adicionam nuances e complexidade ao som.
wikimedia commons Alno

Cuíca: É um instrumento de percussão de origem africana, feito de um tambor cilíndrico com um aro de metal na parte superior. O som é produzido esfregando uma vareta de madeira ou de bambu no interior do tambor, produzindo um som áspero e sibilante.
reprodução tv globo

Timbal: É um instrumento de percussão de mão, responsável por dar o ritmo dos refrões do samba.

reprodução facebook

Agogô: Instrumento de metal composto por duas campânulas, o agogô contribui para a sonoridade característica da bateria, fornecendo um brilho metálico ao conjunto.
reprodução

Repique: Um tambor de altura média com som agudo, o repique desempenha um papel importante nas transições e variações rítmicas, além de ser usado para comunicação entre os membros da bateria.
reprodução

Tamborim: Funciona como um pequeno tambor de mão. É utilizado para criar padrões rítmicos rápidos e marcantes, adicionando um elemento de destaque ao som da bateria.
wikimedia commons Alno

Chocalho: Instrumento de percussão composto por pequenas cápsulas metálicas, o chocalho adiciona um componente de vibração ao som da bateria.
flickr Paulo Guereta

Pandeiro: é um instrumento de percussão de mão, e é responsável por dar o ritmo dos versos do samba.

wikimedia commons Alno

A influência da bateria vai além do quesito de percussão. A marcação rítmica precisa e a intensidade controlada da bateria têm um impacto direto no andamento do desfile, influenciando a evolução da escola de samba na avenida.
flickr José Doval

Quanto mais rápido e forte a bateria toca, mais rápido os membros da escola geralmente desfilam. Isso está diretamente ligado à maneira como a escola evolui na avenida.
flickr Geraldo Viola

Nas escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, cada bateria tem em média entre 250 e 300 componentes.
reprodução

Quando se avalia a bateria, deve-se levar em conta a consistência do ritmo em harmonia com o Samba-Enredo.
reprodução youtube

Também são levados em conta a combinação perfeita dos sons produzidos pelos diferentes instrumentos e a capacidade criativa e versátil da bateria.
reprodução youtube

No carnaval carioca, algumas escolas se destacam por estarem sempre conseguindo as melhores notas no quesito bateria. São elas: Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela, Beija-Flor e Mocidade Independente de Padre Miguel.
reprodução youtube

