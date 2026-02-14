Imperatriz Leopoldinense vai “cantar” Ney Matogrosso na Sapucaí

Por Flipar
O carnavalesco disse que a ideia é percorrer a trajetória de Ney por grandes sucessos de sua carreira mostrando a singularidade de sua performance. Entre outras músicas populares, Ney deu voz e interpretação a “Sangue Latino” e “Rosa de Hiroshima”
E Ney está em evidência. A sua cinebiografia, ?Homem com H?, com direção de Esmir Filho, narra a trajetória do artista desde a infância e adolescência, permeada pela relação turbulenta com o pai, até a consagração no universo musical.
Em entrevista ao site ?GShow?, o cantor contou que teve acesso ao roteiro e presenciou várias gravações no set de filmagens. ?Fiquei satisfeito quando vi porque tudo que está ali é verdade, sem nenhum pudor de contar a minha vida com meu pai, minha família, meus amores?, afirmou.
“Ele (Esmir Filho) ia escrevendo os roteiros e me mandava para conferir, não para proibir, nem vetar nada. Ele me mandou 12. Foi estimulante ler?, destacou Ney.
O cantor revelou que chegou a se emocionar com uma cena de momento dramático durante as filmagens. ?Sou duro na queda, mas me descontrolei duas vezes com esse filme. Quando vi a filmagem, uma cena, quando ‘eu’ apareço chegando para o Marco (seu ex-namorado) – ele doente com AIDS – com meu teste negativo. Eles foram tão convincentes, que tive uma coisa. Me desestabilizou, tinha vivido aquilo?, afirmou.
No longa-metragem, o ator Jesuíta Barbosa interpreta Ney Matogrosso. Ele emagreceu 12 quilos e fez aulas de dança para encarnar o cantor, conhecido pelo vigor que exibe nos palcos.
Aos 84 anos, Ney Matogrosso segue em plena atividade. Em 2025, lançou um novo álbum nas plataformas digitais. ?Canções para um novo mundo?, parceria do consagrado artista com a banda Hecto, tem seis faixas inéditas e conta com a participação especial de Ana Cañas, Frejat e do baterista Will Calhoun, da banda de rock americana Living Colour.
Em 2024, Ney Matogrosso foi atração do Rock in Rio com performance de ?Bloco na Rua?, turnê que o artista estreou em 2019. O repertório reúne canções como ?Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua?, canção de Sérgio Sampaio que inspirou o nome do espetáculo, ?Sangue Latino?, hit dos Secos e Molhados, e ?Pro Dia Nascer Feliz?, de Frejat e Cazuza.
Um dos grandes intérpretes da história da música brasileira, Ney de Souza Pereira (seu nome de batismo) nasceu em 01/08/1941 na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai.
Na adolescência, a relação conturbada com o pai, o militar Antonio Matogrosso Pereira, fez com que Ney saísse de casa aos 17 anos.
Após servir por dois anos como militar na aeronáutica, um meio de sobreviver, entre Rio de Janeiro e Brasília, Ney Matogrosso chegou a se apresentar como cantor amador e trabalhar com artesanato antes de conquistar notoriedade artística como um dos grandes nomes da música brasileira.
No início da década de 70, já com mais de 30 anos, o cantor entrou na banda Secos e Molhados, onde iniciaria a carreira de sucesso que já dura mais de meio século.
O Secos e Molhados, liderado pelo músico e produtor de origem portuguesa João Ricardo, teve em sua formação mais famosa Ney Matogrosso e também Gerson Conrad. Em 1973, a banda dominou as paradas musicais do Brasil com o álbum homônimo – considerado pela Revista Rolling Stones o quinto melhor da história da música brasileira.
Em plena ditadura militar, os shows de Ney Matogrosso com os Secos e Molhados lotavam ginásios (como o Maracanãzinho) com visual e performances subversivas que fascinavam as plateias.
O cantor de voz aguda e com o corpo e rosto pintados, além de adereços e acessórios ousados para a época, ou muitas vezes com pouca roupa, construiu uma persona artística que o acompanharia nas décadas seguintes.
Em apenas dois meses, o primeiro disco do Secos e Molhados vendeu mais de 300 mil cópias e tornou-se um clássico da música nacional. O álbum traz hits como ?Sangue Latino?, ?O Vira? e ?Rosa de Hiroshima? (em cima da letra do poema de Vinícius de Moraes).
O grupo teve vida curta. Logo após o lançamento do segundo álbum, ?Flores Astrais?, também com muitos versos de poetas famosos musicados, a banda se desfez. Em especial por divergências de Ney com João Ricardo.
O anúncio do fim precoce do Secos e Molhados foi feito no dominical Fantástico, da Rede Globo. O programa exibiu na mesma edição um videoclipe da música ?Flores Astrais?.
Ney Matogrosso iniciou, então, a sua carreira solo e lançou seu primeiro álbum em 1974, batizado de ?Água do Céu – Pássaro?.
Em uma entrevista a Serginho Groisman, no programa Altas Horas, em 2019, Ney Matogrosso revelou que na adolescência tinha vergonha da própria voz. O embaraço só se desfez quando um maestro elogiou o seu canto durante apresentação de um coral com amigos, em 1961.
Ney Matogrosso já lançou 26 discos de estúdio em sua trajetória solo, com alguns deles considerados essenciais por especialistas, como ?Pecado? (1977) e ?Pescador de Pérolas? (1986).
Um fato da vida pessoal de Ney Matogrosso que se tornou bastante famoso foi seu namoro com Cazuza, ícone do rock nos anos 80. ?A relação durou três intensos meses?, comentou o cantor em entrevista à revista Veja.
Entre as amizades que Ney Matogrosso construiu no universo musical, uma especial foi com Rita Lee, a Rainha do Rock brasileiro que morreu em 2023. O cantor revelou até que foi o responsável por apresentar a artista ao seu futuro marido, o multi-instrumentista Roberto Carvalho.
Uma faceta menos conhecida de Ney Matogrosso é a de ator. Ele atuou em alguns filmes, como ?Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha? (2012), em que interpreta o personagem principal.