Maioria dos lusófonos escolheria Portugal para lar; Brasil líder em cultura

Por Flipar
Essa preferência mostra como Portugal é visto como destino de estabilidade e oportunidades, ainda que os próprios portugueses percebam um ambiente desfavorável para estrangeiros. O Brasil, por sua vez, aparece em segundo lugar, com 32% dos entrevistados.
A CPLP reúne nove nações em quatro continentes e 300 milhões de habitantes. O estudo, que revela como esses povos se relacionam culturalmente, politicamente e socialmente, observa vínculos simbólicos e identitários às vezes despercebidos. Assim, oferece retrato amplo do potencial do mundo lusófono.
Apontado por 68% dos entrevistados como o principal exportador de produtos culturais, o Brasil tem um papel de potência cultural, capaz de irradiar música, literatura e audiovisual para todo o espaço lusófono. Já Portugal ocupa a segundo posição, com 56%.
No quesito “democracia”, Cabo Verde chama atenção. Afinal, é um dos poucos países africanos bem pontuado no V-Dem, o principal ranking do mundo sobre qualidade democráfica. Assim, se destaca como “democracia eleitoral”, ao lado de Brasil e Portugal.
Em Portugal, a televisão é o principal meio de informação, citada por 74% dos entrevistados. Esse dado reforça a centralidade da TV como veículo de credibilidade e alcance, mesmo em tempos de digitalização acelerada.
No Brasil, as redes sociais lideram como fonte de informação, com 50%. Em seguida aparecem sites e portais (44%), e só depois a televisão (38%). Isso mostra como o ambiente digital molda a opinião pública brasileira.
Portugal (83%) e Brasil (80%) lideram em número de cidadãos que já receberam fake news. No entanto, os brasileiros são os que mais se preocupam com os impactos da desinformação, com 77% demonstrando inquietação.
Apesar de ser pentacampeão mundial, o Brasil não é a principal referência em futebol para os lusófonos: 54% preferem acompanhar clubes portugueses, que disputam ligas europeias de maior visibilidade. O futebol brasileiro é seguido por apenas 31%. Na foto, o Estádio da Luz, em Lisboa.
Saúde, educação e desemprego aparecem como as maiores preocupações em todos os países pesquisados. Esses temas refletem desafios estruturais comuns, que atravessam fronteiras e impactam diretamente a vida cotidiana.
Quase todos os entrevistados defendem que o estudo sobre o tráfico de pessoas escravizadas seja obrigatório nas escolas. Essa reivindicação mostra a necessidade de enfrentar o passado para construir sociedades mais conscientes e justas.
A união entre pessoas do mesmo gênero é rejeitada pela maioria em seis dos oito países pesquisados. Apenas Portugal e Brasil aparecem como exceções, revelando maior abertura em relação à diversidade afetiva.
O Barômetro destaca que os vínculos culturais e simbólicos entre os países da CPLP são fortes, mas muitas vezes invisíveis nas análises tradicionais. A pesquisa, que busca dar visibilidade a essas conexões, contou com parcerias de universidades e organizações da sociedade civil.
O Ipespe pretende tornar o Barômetro da Lusofonia bianual. Assim, será possível acompanhar a evolução das percepções e vínculos entre os países ao longo do tempo, ampliando o alcance e a profundidade das conclusões.