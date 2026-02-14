Suor e folia: Saiba se manter hidratado no Carnaval

Por Flipar
A desidratação pode resultar em fadiga, tonturas e até mesmo problemas de saúde mais sérios. Por isso, algumas alternativas naturais são aliadas indispensáveis para repor os nutrientes perdidos, garantindo que você aproveite cada momento com disposição.
Água- Beber água é a forma mais eficaz de manter o corpo hidratado e regular nossa temperatura. Ela é a responsável por levar oxigênio e nutrientes, além de contribuir para liberação de toxinas através da urina e suor .
Água com Gás- Uma opção refrescante para variar o consumo de água pura. A água com gás é uma alternativa sem calorias para quem busca uma sensação de refrigerante natural e sem adição de açúcares.
Erva Cidreira (Água de Melissa) – Uma alternativa natural para quem busca variedade nas opções de bebidas. Também conhecida como erva-cidreira, é associada a propriedades calmantes e relaxantes.
Isotônicos- Reposição rápida de eletrólitos perdidos durante a transpiração. Consumir com moderação é fundamental para evitar desequilíbrios, pois o excesso pode levar a problemas de saúde, sendo recomendável intercalar o consumo com opções mais leves, como água.
Gelatina- Com alto teor de água, a gelatina é uma opção leve para manter a hidratação, e contém colágeno, contribuindo para a saúde da pele, unhas e articulações.
Iogurte- Além de hidratar, o iogurte fornece probióticos benéficos para a saúde intestinal. O iogurte grego, em particular, é uma excelente fonte de proteína e tem uma textura cremosa que é bastante apreciada.
Água de Coco- Rica em eletrólitos naturais, é uma opção refrescante que ajuda na reposição de nutrientes essenciais perdidos durante a transpiração. Por ser isotônica, isso significa que sua composição é semelhante à dos fluidos corporais.
Chás Gelados- Sem adição de açúcar, os chás gelados proporcionam hidratação, sabor e podem conter propriedades antioxidantes. Chás como o verde e o de hibisco são conhecidos por seus benefícios à saúde, além de serem refrescantes.
Melancia- Composta por mais de 90% de água, a melancia é uma escolha hidratante e refrescante. Além disso, é rica em licopeno, um antioxidante que contribui para a saúde cardiovascular.
Abacaxi- Contendo cerca de 86% de água, o abacaxi é uma fruta refrescante que fornece não apenas hidratação, mas também vitamina C, essencial para o sistema imunológico.
Laranja- Com uma elevada quantidade de água e repleta de vitamina C, a laranja é uma escolha hidratante que também fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde da pele.
Melão- Com mais de 90% de água, o melão é uma fruta refrescante que fornece hidratação, além de ser excelente fonte de vitamina A, essencial para a saúde ocular.
Kiwi- Rico em água, o kiwi também é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina E e fibras. Contribui para a hidratação e oferece benefícios antioxidantes.
Cenoura- Composta por aproximadamente 88% de água, a cenoura é uma opção crocante que fornece hidratação e é rica em betacaroteno, essencial para a saúde ocular e da pele.
Pepino- Com uma impressionante quantidade de 96% de água, o pepino é uma escolha extremamente hidratante. Além disso, contém antioxidantes e ajuda a manter a pele saudável.
Banana- Rica em potássio, que é essencial para a função muscular e a manutenção do equilíbrio de fluidos no corpo, a banana ajuda na reposição de eletrólitos perdidos.
Boa diversão para todos, com saúde e hidratação!