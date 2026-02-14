Popular no Nordeste, seriguela é suculenta e ajuda os foliões na reposição de líquido

Por Flipar
No Carnaval, é uma fruta que ajuda na reposição de líquido , pois é bastante suculenta. Quem sai pulando nos blocos pode fazer a hidratação de diversas formas, inclusive acrescentando a seriguela no cardápio, pois é de fácil manejo e transporte.
Originária da América Central, a seriguela se adapta a climas tropicais, áridos e semiáridos e também pode ser conhecida como ameixa-da-Espanha.
A seriguela (spondias purpurea) faz parte da família das anacardiáceas. Assim, ela possui uma camada de polpa fina, com cerca de três milímetros, com um caroço do tamanho de uma azeitona grande.
A árvore pode atingir até sete metros de altura e produz frutos saborosos e ricos em nutrientes. Eles, então, são pequenos, de sabor adocicado, com casca vermelha e polpa amarela ou alaranjada.
Em solo brasileiro, a colheita ocorre principalmente entre dezembro e março, com destaque para a região Nordeste e pico de produção no Ceará.
Entre as opções de consumo, a seriguela pode ser usada para preparar compotas, e doces, como sobremesas, sorvetes e sucos. Além disso, através desta fruta, pode-se produzir licor e vinagre.
Por outro lado, é preciso ter atenção com a adição de açúcares e gorduras em excesso, que podem “anular” os benefícios que se busca em seu consumo.
Nesse sentido, a seriguela é uma boa fonte de carboidratos, vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo e ferro, além de ser rica em fibras e antioxidantes.
É uma fruta rica em fibras, tanto insolúveis quanto solúveis, que desempenham um papel importante na saúde digestiva e no controle do peso.
Todas essas vitaminas e minerais também podem ser absorvidas com outros tipos de receitas. Uma delas é muito utilizada no verão, quando a fruta se transforma em um saboroso e refrescante sorvete.
As folhas da planta também podem ser ingeridas e usadas no preparo de bebidas. Em forma de chá, é usada de forma fitoterápica natural há centenas de anos em comunidades rurais e pode trazer muitos benefícios à saúde.