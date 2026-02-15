Conheça a história da Portela, a maior vencedora do carnaval carioca

Por Flipar

A sede/quadra da Portela, onde são realizados os ensaios e outros eventos, fica em Madureira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Alexandre Macieira -Riotur - Flickr

Além disso, a agremiação foi a primeira a desfilar no Grupo Especial, quando este foi estabelecido em 1979.
wikimedia commons Nicolau Drei

Originalmente, em 1923, a escola foi fundada como um bloco carnavalesco, chamado ?Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz?, por um grupo de moradores do bairro, incluindo Paulo da Portela.
Divulgação

Originário da Pequena África, que incluía os bairros da Gamboa, Praça Onze e Saúde, Paulo da Portela trouxe sua experiência cultural dessa parte da cidade para a Zona Norte.
reprodução tv globo

Inspirada na Bandeira do Sol Nascente, que o Japão utilizava até o fim da Segunda Guerra Mundial, a bandeira definitiva da Portela foi criada em 1931 por Antônio Caetano, um desenhista da Marinha e um dos fundadores da escola.
wikimedia commons Arleson Rezende

A pior colocação da escola foi em 2005, quando ficou em 13º lugar. Na ocasião, um incêndio atingiu o barracão e danificou várias alegorias da agremiação.
reprodução youtube

Em 2017, a Portela quebrou um jejum de 33 anos e voltou a vencer, dessa vez com o enredo ?Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar??, em homenagem aos rios do Brasil.
Divulgação Fernando Frazão Agência Brasil

A Portela é uma escola com um forte apelo social. A escola constantemente se posiciona contra as desigualdades e a discriminação, sendo uma importante voz da comunidade negra e periférica do Rio de Janeiro.
Wigder Frota / GRES Portela

A cantora e sambista Clara Nunes, em especial, foi uma das maiores defensoras e divulgadoras da Portela.
reprodução

Outro samba-enredo muito conhecido é “Lendas e Mistérios da Amazônia”, de 1970, que abordava temas relacionados aos povos nativos, folclores e lendas da Amazônia. O mesmo samba foi trazido de volta em 2004.
wikimedia commons Paulo Namorado

Em 2023, a escola completou 100 anos de existência e levou o enredo “O azul que vem do infinito” para a avenida.
wikimedia commons Viniciusmarvin

O tema percorreu a trajetória gloriosa da escola e homenageou grandes nomes que marcaram a história da agremiação, que acabou ficando em 4º lugar.
wikimedia commons Viniciusmarvin

Em 2024, a Portela levou o Estandarte de Ouro de melhor escola e de melhor enredo em 2024 com o tema ?Um defeito de cor?, inspirado no livro de Ana Maria Gonçalves. No desfile oficial do Grupo Especial, a azul e branco ficou em 3º lugar na classificação final.
Reprodução de vídeo

