Ícone da Mangueira, a verde-e-rosa do carnaval carioca, Nelson Sargento teria 101 anos

Nascido Nelson Mattos em 25 de julho de 1924, ele foi um renomado cantor, compositor e escritor brasileiro, conhecido por sua contribuição inestimável ao samba.
Criado no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, ele se envolveu com a música desde cedo, influenciado pela rica cultura musical ao seu redor.
Com 31 anos, Sargento compôs seu primeiro grande sucesso, a música “Primavera” (também conhecida como “As quatro estações”), que se tornou samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira no Carnaval do RJ.
Uma de suas composições mais conhecidas é “Agoniza Mas Não Morre”, gravada por Beth Carvalho em 1978.
Além de compositor, Sargento era um cantor com voz marcante, interpretando seus próprios sambas e também de outros compositores.
Seu primeiro álbum solo, “Sonho de um sambista”, foi gravado e lançado em 1979, quando tinha 55 anos.
Durante a década de 1960, ele integrou o grupo “A Voz do Morro”, ao lado de artistas como Paulinho da Viola, Zé Kéti, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, José da Cruz e Anescarzinho.
Ao longo da vida, o sambista protagonizou várias parcerias de sucesso com Cartola, Carlos Cachaça, Darcy da Mangueira, João de Aquino, Pedro Amorim, entre outros.
Sargento era um profundo conhecedor da história do samba e da cultura popular brasileira, tendo realizado pesquisas fundamentais para a preservação e divulgação do gênero.
Além de sua carreira musical, Nelson Sargento também foi um escritor e pintor talentoso, e chegou a publicar alguns livros como “Prisioneiro do Mundo” e “Um certo Geraldo Pereira”.
Pelo seu trabalho artístico, Nelson Sargento recebeu inúmeros prêmios e homenagens, incluindo a Medalha Pedro Ernesto e a Ordem do Mérito Cultural.
Nelson Sargento morreu na manhã do dia 27 de maio de 2021. Foi uma das vítimas que não resistiram à pandemia da Covid-19. Ele tinha 96 anos.