Lugares para viajar no Brasil: 20 destinos que são muito procurados e exaltados

Praia do Forte (BA) – Parada obrigatória para quem está em Salvador. Charmosa vila litorânea com praias paradisíacas, piscinas naturais, coqueirais a se perder de vista e com atrações imperdíveis, entre elas o famoso Projeto Tamar e a temporada de baleias jubartes. Destino turístico que combina natureza, cultura e boa gastronomia.
Poços de Caldas (MG) -Famosa por suas águas termais, clima agradável e paisagens montanhosas. Localizada em uma região de origem vulcânica, atrai grande quantidade de turistas em busca de lazer, bem-estar e tratamentos terapêuticos.
Olímpia (SP) – Estância turística bastante notada por seus parques aquáticos e pelo Festival Nacional do Folclore. Conhecida como a ?Orlando Brasileira?, atrai milhões de visitantes por suas águas termais e atrações culturais.
Caldas Novas (GO) – Famosa por suas águas termais, é conhecida como a maior estância hidrotermal do mundo. Destino turístico popular, com parques aquáticos, hotéis e natureza exuberante. Oferece opções de ecoturismo, como o Parque Estadual da Serra de Caldas, trilhas, cachoeiras e o lago da represa de Corumbá.
Aracaju (SE) – A capital planejada de Sergipe, localizada no litoral nordestino. Tem clima tropical, praias tranquilas e de grande beleza, além de destaque na culinária nordestina, qualidade de vida e infraestrutura turística e comércio.
Salvador (BA) – Foi a primeira capital do Brasil. Famosa por sua marcante herança afro-brasileira, tem forte influência na música nacional, bem como gastronomia e arquitetura colonial impactantes. É banhada pela Baía de Todos-os-Santos e abriga o Pelourinho, Patrimônio Mundial da UNESCO.
João Pessoa (PB) – Conhecida como “Porta do Sol” por sediar o ponto mais oriental das Américas. Harmoniza praias, natureza preservada, como a Mata do Buraquinho, e patrimônio histórico. No clima junino, abriga festas tradicionais que cultuam a tradição nordestina. O São João da cidade é marcado por apresentações de quadrilhas, trios de forró, feira de cordel e artesanato típico.
Foz do Iguaçu (PR) – Mundialmente encantadora em razão de sua marca registrada: as Cataratas, uma das novas 7 Maravilhas da Natureza. Dispõe de lazer variado, com mistura de trilha pela mata e passeio de bote, rafting e cachoeirismo para verificar de perto o poder das quedas no Parque Nacional do Iguaçu. Também abriga a imponente Usina de Itaipu. Faz fronteira com Argentina e Paraguai.
Fortaleza (CE) – Conhecida famosa por suas praias urbanas e rica cultura popular, com destaque para o humor, o artesanato e os festejos juninos. Teve origem no Forte Schoonenborch, levantado pelos holandeses. Tornou-se um relevante polo turístico, comercial e industrial, com infraestrutura moderna e atrações como o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Teatro José de Alencar e o Castelão.
Natal (RN) – Conhecida por suas paisagens naturais, como dunas, falésias e praias paradisíacas, além do famoso Morro do Careca e o Forte dos Reis Magos. Destaca-se nos setores de serviços, turismo e indústria. A capital potiguar também sedia a Barreira do Inferno, primeira base de lançamento de foguetes da América do Sul, o que lhe rendeu o apelido de “Capital Espacial do Brasil”.
Maceió (AL) – Famosa por suas praias de águas cristalinas e piscinas naturais. Combina beleza com riqueza cultural e histórica, além da culinária vasta em frutos-do-mar. Destaca-se nos setores de turismo, indústria química e petroquímica, além da produção de sal-gema, gás natural e petróleo. Eventos como o São João Massayó e o Réveillon Celebration atraem milhares de visitantes a cada ano.
Gramado (RS) – Charmosa cidade da Serra Gaúcha que dá o tom do clima europeu em combinação com ruas floridas e uma arquitetura típica e influente das culturas alemã e italiana. Não à toa, foi enriquecida ao longo dos anos por imigrantes europeus. Um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, em especial durante o inverno, quando a possibilidade de neve se torna real. Tem atrações como o Lago Negro, o Mini Mundo, a Rua Coberta, o Natal Luz e o Festival de Cinema.