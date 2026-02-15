Roteiros marcantes sobre trilhos: conheça passeios de trem pelo Brasil

Trem do Pampa (Rio Grande do Sul) – Ideal para quem aprecia enoturismo, o Trem do Pampa parte de Sant?Ana do Livramento (RS) rumo à Vinícola Almadén, na fronteira com o Uruguai. O passeio dura cerca de três horas e inclui degustação de vinhos e visita ao Cerro de Palomas. A visita à vinícola leva aproximadamente uma hora e pode ocorrer no sentido inverso.