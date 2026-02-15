Ranking dos passaportes mais valiosos do mundo

Por Flipar
O Brasil, por sua vez, subiu da 17ª para a 16ª posição no ranking, ao lado de Argentina e San Marino. Os brasileiros podem visitar 170 países sem apresentar visto.
O ranking é feito com dados oficiais e exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Confira a seguir o top 5 – que inclui 20 países.
5º lugar: Grécia – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.
5º lugar: Nova Zelândia – Os cidadãos do país localizado na Oceania têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.
5º lugar: Suíça – Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto.
4º lugar: Áustria – Os cidadãos do país da Europa central têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.
4º lugar: Bélgica – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.
4º lugar: Luxemburgo – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.
4º lugar: Holanda – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.
4º lugar: Noruega – Os cidadãos do país nórdico, na Europa Setentrional, têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.
4º lugar: Portugal – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.
4º lugar: Suécia – Os cidadãos do país da Escandinávia, na Europa Setentrional, têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto.
3º lugar: Dinamarca – Os cidadãos do país da Escandinávia, na Europa Setentrional, têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.
3º lugar: Finlândia – Os cidadãos do país localizado no norte da Europa têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.
3º lugar: França – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.
3º lugar: Alemanha – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.
3º lugar: Irlanda – Os cidadãos do país localizado no noroeste da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.
3º lugar: Itália – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.
3º lugar: Espanha – Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto.
2º lugar: Japão – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto.
2º lugar: Coreia do Sul – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto.
1º lugar: Singapura – Os cidadãos do país asiático têm acesso a 193 destinos sem a necessidade de visto.