Folia nas ruas: Anvisa faz novo alerta sobre perigo das pomadas de cabelo

Em dezembro, por causa das festas de fim de ano, a Anvisa vetou a venda e o uso de mais de 1.200 pomadas para modelagem de cabelos. No dia 27/12, cerca de 100 pessoas foram socorridas em hospitais do Rio de Janeiro com ardência nos olhos por causa do produto.
A suspensão da venda de pomadas modeladoras de cabelo após uma série de danos causados às usuárias foi um dos assuntos de maior repercussão em 2023. Houve mais de 700 casos de alergia, ardência, irritação e até cegueira temporária na época.
Só no Recife, em Pernambuco, mais de 200 pessoas tiveram que ser atendidas no pronto-socorro depois que a pomada atingiu seus olhos.
O mesmo problema ocorreu em outros estados do país. As pessoas usam a pomada para modelar o cabelo e, quando o produto escorre por causa do suor ou da chuva, os olhos ficam muito irritados.
As mulheres sentiram dor nos olhos, inchaço, lacrimejamento, e fotofobia. Em alguns casos, a pessoa teve até cegueira temporária, tamanho o impacto da substância nos olhos.
A função das pomadas modeladoras, em muitos casos, é permitir a fixação de tranças nos cabelos.
Com o boom de ocorrências negativas, a Anvisa programou fiscalizações para identificar pomadas que tivessem efeito nocivo para os olhos.
Após a verificação, a Agência de Vigilância decidiu suspender mais de 3 mil marcas em todo o Brasil.
A interdição da Anvisa foi uma medida preventiva para que especialistas pudessem fazer as análises dos produtos.
Cabeleireiros, por medida de precaução, já tinham retirado as pomadas das prateleiras optaram por tirar todas as pomadas das prateleiras para evitar danos e pedidos de indenização.
Afinal, de acordo com oftalmologistas, um tempo de exposição longo de um produto nocivo pode causar até mesmo a cegueira permanente.
Mesmo risco em caso de chuva, pois os cabelos ficam molhados, a pomada escorre e pode ferir os olhos.
Em 2023, o Procon percorreu salões de beleza para fiscalizar se alguma pomada estava sendo usada nos clientes. Ação que deve se repetir agora.
Os fiscais também visitaram lojas comerciais para retirar pomadas de circulação.
Em setembro de 2023, a interdição (que havia sido renovada em junho) terminou. E a Anvisa estabeleceu regras mais rígidas para as fabricantes das pomadas.
Os produtores de pomadas têm que fazer obrigatoriamente testes do impacto na pele e nos olhos antes de obterem a liberação por parte das autoridades de saúde.
Além disso, é necessário acrescentar no rótulo as explicações sobre o uso e precauções.
Quem tiver dúvida deve entrar em contato com a Anvisa para informações sobre marcas de uso liberado.