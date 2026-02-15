Tradicional com bandas de carnaval, coretos têm usos variados pelo mundo

A principal função dos coretos é abrigar bandas, orquestras e grupos musicais em eventos públicos. Também servem como espaços para discursos, cerimônias e manifestações culturais.

Além da música e das manifestações, os coretos servem como pontos de encontro e expressão artística. Em alguns locais, portanto são usados como áreas de lazer e convívio social.
Os coretos surgiram na Europa no século XVIII, inspirados em estruturas usadas por nobres para apresentações ao ar livre. Durante o século XIX, tornaram-se populares em praças públicas como espaços democráticos para a música
Sua expansão se deu em colônias europeias, onde se tornaram símbolos culturais. O tipo mais comum de coreto é o de formato octogonal, com colunas e cobertura para proteção contra sol e chuva.
Normalmente construído em ferro fundido ou alvenaria, possui um pequeno palco elevado. São frequentes em praças centrais e jardins públicos.
No carnaval, coretos recebem bandas de marchinhas e blocos tradicionais, animando foliões com música ao vivo. São palco para apresentações carnavalescas, principalmente em cidades que mantêm tradições de carnaval de rua
Veja agora alguns locais que têm coretos tradicionais, que fazem parte da cultura da cidade no Brasil e no exterior

Lisboa, Portugal ? O coreto do Jardim da Estrela, um dos mais famosos da cidade, é palco de apresentações musicais e eventos culturais.
Paris, França ? O coreto do Parc des Buttes-Chaumont foi construído em 1867 e é um dos mais antigos da cidade, recebendo concertos ao ar livre e festivais culturais.
Madrid, Espanha ? O coreto do Parque del Retiro foi erguido no início do século XX e é um ponto tradicional para apresentações musicais e eventos culturais.
Nova York, EUA ? O coreto do Central Park, conhecido como Naumburg Bandshell, foi inaugurado em 1923 e sedia concertos gratuitos e performances artísticas.
Cidade do México, México ? O coreto da Alameda Central foi construído no século XIX e continua sendo um espaço tradicional para apresentações de mariachis e bandas locais.
Roma, Itália ? O coreto da Villa Borghese foi criado no final do século XIX e ainda hoje recebe concertos de música clássica e performances culturais.
Londres, Reino Unido ? O coreto do Regent?s Park foi construído em 1935 e é palco de apresentações de bandas tradicionais, especialmente no verão.
Tóquio, Japão ? O coreto do Ueno Park foi construído no século XIX e ainda abriga performances musicais e festivais tradicionais japoneses, especialmente na primavera.
Sydney, Austrália ? O coreto do Hyde Park foi inaugurado em 1927 e é utilizado para festivais culturais e concertos ao ar livre, sendo um dos espaços mais frequentados da cidade.
São Paulo, Brasil ? O coreto da Praça da República foi erguido em 1920 e recebe músicos e oradores, sendo um espaço histórico para manifestações culturais.
Rio de Janeiro, Brasil ? O coreto do Campo de São Cristovão, na zona norte da cidade, foi inaugurado em 1906 com material importado da Europa. A obra marcou a revitalização do Campo de São Cristóvão promovida pelo prefeito Pereira Passos dentro de seu plano de reforma urbana.

