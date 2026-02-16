A Comissão de Frente nos desfiles das escolas de samba: quesito evoluiu com o tempo

A Comissão de frente é a primeira ala de um desfile de escola de samba. Ela tem a tarefa de descrever resumidamente o enredo, com elementos da história que será contada ao longo dos 70 minutos na Sapucaí. Os coreógrafos costumam trazer muitas surpresas no intuito de emocionar e encantar o público e contagiar a avenida para o restante do desfile.