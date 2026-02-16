Que missão! Conheça os intérpretes que substituem Neguinho da Beija-Flor no Carnaval 2026

Por Flipar
A definição da nova voz ocorreu por meio de um reality show promovido pela própria escola com 12 competidores.
O programa, chamado “A Voz do Carnaval”, foi transmitido pelo canal Multishow em setembro de 2025.
A disputa contou com oito participantes, todos com alguma relação com a Beija-Flor em suas carreiras no Carnaval carioca.
Jéssica também construiu cedo sua relação afetiva, influenciada diretamente por Neguinho, a quem sempre teve como referência.
?Neguinho é referência de elegância, de intérprete, de carreira e de pessoa. O show tem que continuar?, acrescentou o novo intérprete.