17 de fevereiro marca momento-chave do Canal de Suez, um dos principais do mundo

Por Flipar
Com 160 km de extensão, 170m de largura e 20m de profundidade, o canal de Suez fica no Egito e liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Permite a navegação entre Europa e Ásia sem necessidade de contornar o sul da África.
Assim como o Canal de Suez, há outros canais de navegação de grande importância para o comércio internacional e para o turismo. Veja alguns que têm bastante relevância.
Canal do Panamá – Uma das obras de engenharia mais importantes do mundo, tem eclusas que funcionam como ?elevadores de água? para os navios. Elas sobem ou descem as embarcações entre diferentes níveis do canal, permitindo a travessia segura de um oceano ao outro.
Inaugurado em 1914, o canal liga os oceanos Atlântico e Pacífico encurtando rotas marítimas globais, reduzindo tempo e custos de transporte, impulsionando o comércio internacional e a economia de diversos países.
Muito importante para a economia mundial, pelo Canal de Suez passam cargas gigantescas de petróleo, minerais, carvão e alimentos, entre outros produtos.
Estreito de Ormuz – Liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia. Tem importância estratégica para a ligação de produtores de petróleo do Oriente Médio com os mercados da Ásia, Europa e América do Norte.
Estreito de Malaca – Também é uma passagem marítima natural, entre os oceanos Índico e Pacífico. Tem 930 km de extensão. Na parte de largura mais estreita, fica a 2,7 km de Cingapura. Recebe 84 mil navios por ano, respondendo por 25% do comércio mundial. Patrimônio Mundial da Unesco.
Canal Welland – Inaugurado em 1931 para ligar o Lago Erie ao Lago Ontário, no Canadá, ele tem 45 km e passou a integrar o Canal Saint Lawrence Seaway quando este foi implantado, em 1959.
Canal Meno-Danúbio – Fica na Alemanha e conecta os rios Danúbio e Meno, ambos ligados ao rio Reno. Permite o transporte fluvial entre a Romênia (Constança) e a Holanda (Roterdam).
Canal de Midi – Inaugurado em 1681, é o mais antigo canal artificial da Europa ainda em funcionamento. Fica no Midi, na França, e tem 240 km entre Tolosa, no rio Garonne, e Sète, no Mar Mediterrâneo.
Canal de Corinto – Criado em 1893, permitiu encurtar a viagem em 400 km entre as águas do Golfo de Corinto e Mar Egeu; Tem 6,3 km de extensão e 40m de profundidade. A largura de apenas 21m impede os maiores cargueiros.