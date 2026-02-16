Canais de TV aberta que acabaram no Brasil

Por Flipar
Nome do canal: Loading (2020 – 2021)
Com uma programação voltada para atrações sobre culturas pop e geek no geral, o canal Loading começou suas atividades no dia 07 de dezembro de 2020. Porém, foi extinto em novembro de 2021, após um período sem novas produções, em que exibia apenas representantes.
Nome do canal: Rede Manchete (1983 – 1999)
Pertencente ao Grupo Bloch, a TV Manchete foi de grande destaque no cenário nacional com a transmissão de dezenas de telenovelas e de eventos esportivos do mais alto nível, como os Jogos Olímpicos de 1984 e a Copa do Mundo de 1986. Foi encerrada em 1999 devido a vários fatores, como falha na gestão, atrasos de salários e queda na audiência.
Nome do canal: Rede Tupi (1950 – 1980)
A Rede Tupi está na história da televisão brasileira pois foi a primeira emissora de TV a operar no Brasil, sendo que marcou época pelos slogans e vinhetas características. A baixa na audiência e a falta de dinheiro fizeram a emissora fechar no dia 18 de julho de 1980.
Nome do canal: TV Excelsior (1960 – 1970)
A TV Excelsior pertencia ao Grupo Simonsen de Mário Wallace Simonsen, e foi um dos principais canais dos anos 1960 no Brasil. Além da falta de patrocinadores e das enormes dívidas, dois incêndios contribuíram para o fim da emissora, sendo o segundo, que aconteceu em julho de 1970, o mais grave, já que destruiu quase todos os estúdios e boa parte do acervo de imagens.
Nome do canal: MTV Brasil (1990 – 2013)
Primeiro canal aberto segmentado da televisão nacional, a MTV Brasil foi um canal voltado para o público jovem que se destacou pela sua identidade e também por ser o primeiro canal no Brasil a transmitir a sua programação 24 horas por dia. Com a popularização da internet e do Youtube, o canal começou a sofrer impactos financeiros e foi extinto no dia 30 de setembro de 2013.
Nome do canal: Jovem Pan TV (1991 – 1995)
Com sede localizada no bairro da Barra Funda, em São Paulo, o canal tinha como base a transmissão de noticiários, documentários e eventos esportivos. A ideia rendeu por aproximadamente quatro anos, pois em 1995 a TV Record comprou a sede da emissora pelo valor estimado de US$ 30 milhões.
Nome do canal: Rede Mulher (1994 – 2007)
Fundada em 08 de agosto de 1994, a Rede Mulher foi um canal de televisão reconhecido porém com um IBOPE considerado baixo para os padrões televisivos. No dia 27 de setembro de 2007 o canal foi extinto dando lugar à Record News.
Nome do canal: Rede OM (1982 – 1993)
Fundada nos anos 1980 pelo político e empresário José Carlos Martinez. o canal foi a primeira rede nacional fora do eixo Rio-São Paulo. Foi extinta no dia 23 de maio de 1993, entrando em seu lugar a CNT.
Nome do canal: Mix TV (2005 – 2017)
Integrante do Grupo Mix de Comunicação, a Mix TV era um canal de gênero musical voltado ao público jovem que deixou de ser transmitido na TV Aberta em novembro de 2014. Três anos depois a emissora fechou pela baixa cota de patrocínio e pelo pouco alcance em território nacional após a mudança para a TV por assinatura.
Nome do canal: TVE Brasil (1975 – 2007)
Idealizada pelo professor Gilson Amado e com um viés educativo, a TVE Brasil surgiu no meio da década de 1970 e só foi encerrar suas atividades em 2007, dando lugar para a TV Brasil.
Nome do canal: BRZ (2012 – 2014)
A primeira transmissão do BRZ aconteceu no dia 1° de abril de 2012, sendo que no começo o canal passava videoclipes nacionais. No entanto, com o tempo, passou a transmitir televendas e agropecuária, sendo extinto no dia 1° de fevereiro de 2014, dando lugar à Ideal TV.