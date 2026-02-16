Lobisomem da Imperatriz Leopoldinense foi movido por artistas de Parintins

Por Flipar
O lobisomem é um dos personagens mais míticos da ficção sobrenatural. Presente em diversas manifestações culturais, inclusive com várias interpretações no cinema. Vários atores já viveram com sucesso esse papel. Veja uma lista.
O ator Taylor Lautner completou 33 anos no dia 1/2/ 2025. Ele é conhecido como o lobisomem Jacob, na saga “Crepúsculo”. O papel lhe rendeu prêmios como o Teen Choice Award e o MTV Movie Award, tornando-o um ícone teen mundial
A saga de cinco longas, lançados entre 2008 e 2012, faturou US$ 3,3 bilhões mundialmente, sendo um enorme sucesso, especialmente entre os adolescentes.
O ator americano Seth Green viveu Daniel “Oz” Osbourne em “Buffy a Caça Vampiro” (1997-2003). Esta foi uma série que acompanhava Buffy, uma jovem com a missão de combater vampiros, demônios e outras criaturas sobrenaturais, enquanto lida com sua vida pessoal. Está disponível no Disney +.
Nascido em 8 de fevereiro de 1974, na Filadélfia, Seth Green também é conhecido por seu trabalho nos filmes “Austin Powers” e pela série “Family Guy”, onde dá voz a personagens icônicos, além de prêmios como o Emmy.
Professor “Remus Lupin” em “Harry Potter” (2001-2011). Os filmes são baseados nos livros de J.K. Rowling, que falam sobre um jovem bruxo que enfrenta desafios mágicos e luta contra o feiticeiro das trevas, Voldemort. É possível assistir no MAX, Amazon Prime e Apple TV.
David Thewlis nasceu em 20 de março de 1961, na Inglaterra, e se destacou como Remus Lupin na saga “Harry Potter”. Com uma carreira diversificada, ele também recebeu prêmios, como o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por “Naked”.
Tyler Posey foi lobisomem em “Teen Wolf” (2011-2017): Série de TV sobre Scott McCall, um adolescente que se torna lobisomem e enfrenta desafios sobrenaturais, enquanto tenta manter sua vida normal e proteger seus amigos.
Nascido em 18 de outubro de 1991, na Califórnia, Tyler Posey alcançou notoriedade com esse papel em “Teen Wolf”. O ator também é músico e foi indicado a diversos prêmios teen, consolidando sua popularidade no mundo do entretenimento.
Ainda em Teen Wolf, Tyler Hoechlin foi outro lobisomen, dando vida ao personagem Derek Hale. A série durou seis anos e pode ser encontrada no Amazon Prime.
Tyler Hoechlin nasceu em 11 de setembro de 1987, na Califórnia, e ficou famoso exatamente em “Teen Wolf”, além de atuar como Superman na série “Superman & Lois”. Ele já conquistou prêmios como o Teen Choice Award por sua atuação em séries juvenis.
Joe Manganiello viveu Alcide Herveaux em “True Blood” (2008-2014). Esta foi uma série de drama e mistério que se passa em Louisiana onde lobisomens, vampiros, fadas e outros seres sobrenaturais tentam coexistir com os humanos. Disponível no Amazon, Netflix e MAX.
Joe Manganiello, nascido em 28 de dezembro de 1976, na Pensilvânia, é conhecido por seus papéis em “True Blood” e “Magic Mike”. Ganhou diversos prêmios, incluindo o ALMA Award, e se destacou por sua presença marcante na tela e talento físico.
Anthony Hopkins interpretou Sir. John Talbot em “O Lobisomem (2010)”. Trata-se de um filme de terror e mistério que segue um homem que volta à sua cidade natal, onde se torna alvo de uma maldição que o transforma em lobisomem.
O experiente Anthony Hopkins nasceu em 31 de dezembro de 1937, no País de Gales, e é um dos maiores atores da história do cinema. Famoso por papéis como Hannibal Lecter em “O Silêncio dos Inocentes”, recebeu dois Oscars e inúmeros prêmios internacionais.
Michael Sheen interpreta Lucian, em “Anjos da Noite” (2003). Esta é uma série de filmes que acompanha a luta entre vampiros e licantropos, mostrando a história de Selene, uma vampira guerreira em busca de vingança. Disponível na MAX e Amazon Prime.
Sheen nasceu em 5 de fevereiro de 1969, no País de Gales, e é famoso por papéis como Tony Blair em “The Queen” e pela série “Belas Maldições”. Ele conquistou prêmios como o Globo de Ouro e o BAFTA, tornando-se referência em papéis dramáticos.
Benicio del Toro também viveu um lobisomem em “O Lobisomem (2010)”. O filme está disponível para aluguel em Apple TV e Amazon Prime.
Jack Nicholson interpreta William “Will” Randall em “Wolf (1994)”. Após ser mordido por um lobisomem, ele começa a se transformar na criatura, adquirindo habilidades sobre-humanas e enfrentando dilemas morais enquanto lida com suas novas habilidades e a crescente violência. O filme pode ser alugado na Amazon Prime e Apple TV.
Outro ator para lá de renomado da nossa lista, Jack Nicholson nasceu dia 22 de abril de 1937, em Nova York. Ele é uma lenda do cinema, conhecido por papéis como o Coringa em “Batman” e “O Iluminado”. Com uma carreira repleta de prêmios, ele possui três Oscars e é um ícone da atuação.
Oliver Reed interpretou Leon Corledo em “A Maldição do Lobisomem” (1961). Este foi um filme clássico de terror que segue um homem amaldiçoado a se transformar em lobisomem, com elementos de mistério e drama psicológico. Não está disponível no Brasil.
Oliver Reed, único falecido na lista, nasceu em 13 de fevereiro de 1938, em Londres, e morreu em 2 de maio de 1999, em Malta. Ele ficou famoso por seu estilo impetuoso e papéis intensos em filmes como “Gladiador”. Foi conhecido tanto por sua atuação quanto por seu comportamento excêntrico.
Encerrando a lista, David Naughton viveu David Kessler em “Um Lobisomem Americano em Londres” (1981). É um filme que mistura terror e comédia e fala sobre dois americanos atacados por um lobisomem enquanto viajam pela Inglaterra, com um dos sobreviventes se transformando em criatura.
David Naughton nasceu em 13 de fevereiro de 1951, em Connecticut e conquistou fama justamente com seu papel de lobisomem. Sua performance cômica e dramática no clássico do terror lhe garantiu um lugar especial na cultura pop.