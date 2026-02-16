Pra quem não viu: Maior rede de cafeterias da China homenageou o Brasil

Por Flipar
A campanha previu a venda de 400 milhões de copos durante o mês de dezembro, o que representa cerca de 14 milhões de copos por dia.
Em novembro de 2024, foi firmado um novo acordo, dessa vez para a compra de 240 mil toneladas entre 2025 e 2029.
O sucesso da parceria é notável: somente de janeiro a outubro de 2025, o Brasil exportou US$ 335,1 milhões em café não torrado para a China.
A quantia supera em mais de 50% o valor total exportado para o país asiático em todo o ano de 2024 (US$ 213,6 milhões).
A empresa se expandiu rapidamente desde sua fundação e, em 2019, suas lojas já superavam em número as unidades da Starbucks na China.
Atualmente, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. A estimativa para a safra de 2025 aponta para cerca de 56,5 milhões de sacas de 60 kg produzidas.
Em 2024 o Brasil embarcou cerca de 50,5 milhões de sacas para o exterior ? um recorde histórico.