Confira a lista de todas as campeãs do Grupo Especial desde a inauguração do Sambódromo do Rio

A Mocidade terminou em segundo lugar, um décimo a menos que a campeã, com um enredo sobre o Marrocos. Cerca de um mês depois, a Liesa divulgou as justificativas dos julgadores. Valmir Aleixo, do quesito Enredo, descontou um décimo pela falta de uma destaque de chão. Ela seria Camila Silva, que foi promovida à Rainha de Bateria. Com o recurso aceito, a escola também foi considerada campeã de 2017.