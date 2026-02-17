Lucas Braathen: nascido na Noruega, saiba por que o atleta passou a representar o Brasil

Por Flipar
O atleta conquistou a medalha de ouro na prova do slalom gigante do esqui alpino, nos Jogos de Milão-Cortina, na Itália, um resultado que marcou um capítulo inédito para o esporte nacional.
Até então, nenhum atleta da América do Sul havia conquistado medalha na competição disputada na neve.
O feito veio após duas descidas decisivas na pista Stelvio, em que o esquiador superou o suíço Marco Odermatt por 0,58 segundo, garantindo um resultado histórico aos 25 anos.
Ele fechou a prova com o tempo total de 2min25s, desempenho que o colocou à frente de outros 81 competidores na disputa.
Lucas nasceu no dia 19 de abril de 2000 em Oslo, capital da Noruega. Ele é filho do norueguês Bjørn Braathen e da brasileira Alessandra Pinheiro de Castro, natural de Paulínia, no interior de São Paulo. Seus pais se conheceram durante um voo que partiu de São Paulo com destino a Miami.
Desde pequeno, ele manteve vínculo com o Brasil, especialmente com parentes que vivem em São Paulo, enquanto desenvolvia sua formação esportiva na Europa.
Ele passava as férias no Brasil durante a infância, sendo alfabetizado nos dois idiomas e mantendo um forte vínculo com o país natal de sua mãe.
Lucas é fã declarado de Ronaldinho Gaúcho e sonhava em seguir carreira no futebol. Chegou a treinar em um clube, mas as atividades eram frequentemente interrompidas pelos rigorosos invernos da Noruega.
Diante das limitações impostas pelo clima, seu pai decidiu incentivá-lo a praticar esportes de inverno. Aos nove anos, ele teve o primeiro contato com o esqui alpino, inicialmente sem entusiasmo.
“Eu não gostava nada de esquiar. É frio, são muitas roupas, bota, plásticos, dói sua perna. Eu gostava de praia, de calor, de mar, então eu não tenho ideia de como virei um esquiador alpino”, declarou ao programa ?Bola da Vez?, da ESPN Brasil, em 2025.
Especialista em slalom e slalom gigante, Pinheiro Braathen atua em modalidades que exigem alto nível técnico e precisão.
Nessas provas, os atletas percorrem um trajeto marcado por pórticos posicionados em curvas e arcos estreitos, enfrentando velocidades que podem chegar a 70 km/h. No slalom gigante, as curvas são mais amplas e os portões ficam mais espaçados, o que exige controle absoluto e leitura refinada da pista.
Até 2023, Lucas competia pela Noruega e construiu uma trajetória vitoriosa no circuito internacional, somando cinco triunfos na Copa do Mundo de Esqui Alpino pelo país. Mas estava insatisfeito com regras na Noruega. Entre elas, uma que obriga esportistas a fazer propaganda de graça, ainda que nao gostem de produto.
Irritado, decidiu se afastar. E depois resolveu mudar de nacionalidade esportiva, assumindo seu lado brasileiro com o qual se identifica. A decisão marcou uma virada em sua carreira e antecedeu novas conquistas no cenário mundial.
Já em 2025, ele havia alcançado outro marco ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer uma prova da Copa do Mundo, resultado que reforçou sua condição de protagonista no esqui alpino e antecipou o impacto que teria nos Jogos de Inverno.
Além do desempenho esportivo, Pinheiro Braathen também construiu uma imagem ligada ao universo da moda.
Ele já trabalhou como modelo e, desde outubro de 2024, atua como embaixador da marca de luxo Moncler, responsável pelos figurinos brasileiros na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Milano Cortina 2026.
Na cerimônia de abertura do evento, em que foi o porta-bandeira brasileiro, os trajes foram desenvolvidos em colaboração com o estilista Oskar Metsavaht, da Osklen.
Na vida pessoal, Lucas mantém um relacionamento com a atriz Isadora Cruz, protagonista da novela ?Coração Acelerado?, exibida pela TV Globo.
O casal se conheceu em Nova York e está junto desde junho de 2025. Durante uma transmissão televisiva, o atleta agradeceu publicamente o apoio da companheira e aproveitou para desejar um feliz Dia dos Namorados.
Em entrevista ao portal GE, Isadora Cruz revelou que estudou com o namorado o hino nacional brasileiro durante a semana de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.