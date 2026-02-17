Prince foi pioneiro do streaming muito antes das plataformas atuais

Por Flipar

Os assinantes pagavam mensalidade para acessar conteúdos exclusivos, versões inéditas e lançamentos como “The Rainbow Children” e “Xpectation”. A proposta era aproximar artista e público, reduzindo a dependência das gravadoras.
reprodução/facebook

Problemas técnicos e limitações da rede prejudicaram o projeto, que acabou substituído por downloads e encerrado em 2006. Mesmo assim, a ideia revelou-se visionária e antecipou o modelo das plataformas digitais atuais.
divulgação

Relembre agora a carreira de Prince, esse ícone da música internacional! A combinação do som inovador, com letras poderosas e performances visuais marcantes marcaram esse fenômeno cultural, que veio a falecer em 2016.
divulgação/warner bros.

Prince Rogers Nelson, mais conhecido como Prince, nasceu em 7 de junho de 1958, em Minneapolis, Minnesota.
penner / Wikimedia Commons

Ele nasceu em uma família musical; seu pai, John L. Nelson, era pianista e compositor, e sua mãe, Mattie Shaw, era cantora de jazz.
flickr Yves Lorson

Desde cedo, Prince mostrou um talento excepcional para a música, aprendendo a tocar diversos instrumentos ainda criança.
Divulgação NFL

Aos 20 anos, Prince lançou seu álbum de estreia, “For You”, em 1978. Ali, ele já revelou sua capacidade de mesclar elementos do funk, rock, RnB e pop, criando um som único.
Reprodução Instagram @prince

No entanto, foi com seu segundo álbum, “Prince” (1979), que ele começou a ganhar notoriedade, especialmente com os hits “I Wanna Be Your Lover” e “Why You Wanna Treat Me So Bad?”.
Reprodução/ TV Globo

Os anos 1980 foram a década de ouro para o artista. Em 1982, ele lançou “1999”, que incluía sucessos como “Little Red Corvette” e a própria “1999”.
Divulgação/ Rock in Rio

Prince era conhecido por sua habilidade em misturar vários gêneros musicais, incluindo rock, funk, RnB, new wave, soul, psicodelia e pop.
Youtube Canal Cabralito

Ele também era famoso por seu talento como multi-instrumentista, frequentemente tocando todos os instrumentos em suas gravações.
flickr/jimieye

Em protesto, ele mudou seu nome para um símbolo impronunciável, muitas vezes referido como “The Love Symbol”, e passou a ser chamado de “o artista anteriormente conhecido como Prince”.
divulgação

Em 1996, Prince se casou com a dançarina Mayte Garcia. Dois meses após o casamento, o casal teve um filho, Amiir, que acabou falecendo logo após o nascimento. Eles se divorciaram em 2000.
reprodução

Após o término, Prince se casou com a canadense Manuela Testolini, em 2001. O casal se divorciou cinco anos depois, em 2006.
reprodução

Apesar de sua fama, Prince valorizava muito sua privacidade. Ele evitava entrevistas e aparições públicas, preferindo se expressar por meio de sua música.
reprodução/instagram @prince

Prince continuou a produzir música até sua morte, em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, devido a uma overdose acidental de fentanil.
reprodução/x

