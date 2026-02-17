Pesquisadores criam bateria que dura 5 mil anos

Por Flipar
Essa tecnologia promete revolucionar setores que dependem de fontes de energia estáveis e de longo prazo, como dispositivos médicos, exploração espacial e monitoramento remoto.
O material radioativo é encapsulado em uma estrutura de diamante artificial, um dos materiais mais resistentes conhecidos, garantindo que a radiação fique totalmente contida e não represente riscos à saúde ou ao meio ambiente.
Além disso, o diamante ajuda a otimizar a eficiência energética do sistema.
No setor aeroespacial, a bateria poderia alimentar sondas e satélites por séculos, viabilizando missões de longa duração sem necessidade de manutenção.
Apesar das limitações atuais em relação à potência, os cientistas acreditam que versões futuras da bateria poderão ter maior capacidade energética, ampliando ainda mais seu uso.
Ainda assim, os pesquisadores afirmam que é uma questão de tempo até que novas versões sejam desenvolvidas.
Baseado no conceito de baterias de longa duração, um homem conseguiu criar um sistema de energia residencial totalmente autônomo e sustentável, que funciona há mais de oito anos sem falhas.
Para otimizar o desempenho e lidar com desafios como a descarga irregular, o criador passou a desmontar as baterias e utilizar suas células individualmente, montando racks personalizados.
Hoje, o sistema conta com 24 painéis solares de 440 watts cada e fornece energia contínua sem depender da rede elétrica.
O projeto demonstra uma alternativa viável para reaproveitar lixo eletrônico e promover o uso de energia renovável em escala doméstica.