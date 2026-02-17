Surreal: a história do casal que viveu ‘escondido’ por 16 anos no parque da Disney

Por Flipar
Em 1951, quatro anos antes da abertura do parque, Walt Disney e seu irmão Roy perceberam que precisavam de alguém para aconselhar a equipe do parque sobre quais animais poderiam ser mantidos lá e como cuidar deles.
Na época, o casal Owen e Dolly Pope fazia exibições de cavalos pela Califórnia e morava em uma van de apenas 9 metros.
Em 1950, Harper Goff viu uma dessas apresentações e sugeriu a Walt Disney que também assistisse. O executivo então decidiu contratar o casal para ajudar nas tarefas do parque.
Quando Walt Disney decidiu usar cavalos nas atrações, como as antigas carroças do Velho Oeste, ele ficou sem saber quem cuidaria dos animais após o horário de funcionamento do parque.
Eles se mudaram para uma casa de fazenda que foi colocada nos fundos da área chamada “Frontierland”.
O que os visitantes do parque não sabiam era que os Popes viviam ali “escondidos” todos os dias e essa situação permaneceu assim até 1971, ou seja, por 16 anos!
Durante esse período, o próprio Walt Disney os visitava diariamente para conversar sobre os cavalos e seus planos para o futuro do parque.
O irmão, Roy Disney, também passava por lá para discutir as atividades das feiras e os tipos de shows que eram populares.
Depois de passarem 16 anos vivendo dentro da Disney, os Popes se mudaram para a Flórida para ajudar na abertura do Walt Disney World Resort.
A ideia de construir a Disneylândia surgiu da mente de Walt Disney enquanto observava suas filhas brincando no Griffith Park em Los Angeles.
Ele imaginava um lugar onde as crianças e seus pais pudessem se divertir juntos, livres de preocupações. Em 1952, este sonho começou a se tornar realidade com a compra de um terreno em Anaheim.
A construção da Disneylândia uniu engenharia inovadora à criatividade. Walt Disney queria criar um mundo imersivo, onde cada detalhe contasse uma história.
O sucesso foi instantâneo, com mais de 50.000 visitantes no dia da inauguração!
Depois disso, o parque rapidamente se tornou um destino turístico popular, atraindo pessoas de todo o mundo que queriam vivenciar a magia Disney.
Hoje, o Disneyland Resort abriga dois parques temáticos, Downtown Disney e vários hotéis.