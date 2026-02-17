Tecnologia transforma telhados em aliados contra o calor

Por Flipar
Ao diminuir o aquecimento das construções, esse tipo de telhado reduz o uso de ar condicionado e contribui para aliviar a sobrecarga do sistema elétrico durante períodos de calor intenso. A tecnologia funciona de forma passiva, sem necessidade de operação diária.
Pode ser aplicada tanto em telhados planos, com tintas claras específicas, quanto em coberturas inclinadas, por meio de telhas e revestimentos refletivos, com custo adicional geralmente baixo e maior durabilidade da estrutura.
O verão, aliás, começou no dia 21 de dezembro e, para amenizar o calor sem gastar muito com ar-condicionado, vale verificar estratégias úteis. Veja algumas dicas.
O uso de fachadas ventiladas, com espaço de ar entre camadas externas e internas das construções, isola o calor e tem se tornado uma tendência. Painéis solares ficam com dupla função: além de gerar energia, criam sombra sobre os tetos, reduzindo a incidência calor direto.
Cada vez que volta o calorão, pessoas nas redes sociais divulgam ideias para refrescar sem gastar muito. Afinal, ar-condicionado custa caro na conta de luz. Um vídeo que fez sucesso no YouTube em 2023 mostra como criar um “ar-condicionado” caseiro usando uma caixa de isopor.
Para finalizar, coloque gelo dentro do “ar-condicionado” caseiro para criar uma sensação de frescor no ambiente. Mas não termina aqui: veja mais dicas!
Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente; ele apenas movimenta o ar.
Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro.
Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente.