Para fugir do calor, cidade australiana tem de tudo no subterrâneo

A localidade é conhecida como a capital mundial da pedra preciosa opala – é a maior produtora do raro minério, que também é encontrado no município de Pedro II, no Piauí.
No passado, a opala era utilizada por governantes, especialmente monarcas, pela crença de que teria propriedades mágicas.
De acordo com essa crença, a opala revestida por uma folha de louro tornava seu possuidor invisível.
Com população estimada em três mil habitantes, oriundos de quase cinco dezenas de países, Coober Pedy atrai turistas de vários cantos do mundo por sua singularidade.
Exploradores chegam à cidade em busca de gemas de opala, que podem valer uma fortuna.
O que mais chama a atenção dos visitantes é o fato de a cidade ter casas, lojas, restaurantes e até mesmo motéis situados debaixo da terra.
As construções subterrâneas foram uma forma de adaptação ao clima hostil do deserto australiano.
Reportagem da rede britânica BBC esteve na cidade de mineradores e entrou em algumas casas, constatando que nelas o clima é bem mais ameno que nas áreas externas.
A paisagem de Coober Pedy está repleta de poços de ventilação fixados no solo com aparência de chaminés.
Esses poços, denominados dugouts, amenizam as temperaturas extremas de um ambiente desértico, tanto o calor quanto o frio, e tornam habitáveis as casas subterrâneas.
Em Coober Pedy até mesmo as igrejas estão abaixo da superfície terrestre. Uma delas, ortodoxa sérvia, está entre as atrações turísticas da localidade.
A luz natural em alguns ambientes das residências também é proveniente de tubos que cortam verticalmente a terra.
De acordo com registros históricos, a descoberta de opala na região ocorreu de forma casual em 1915 por William Hutchison, então um adolescente de 14 anos.
Hutchison acompanhava o pai em viagem pela Austrália à procura de ouro. Durante um dos dias da expedição, o menino deixou o acampamento às escondidas atrás de água.
Horas mais tarde, Hutchison reapareceu com o bolso cheio de opalas, evento que é considerado um marco de nascimento da cidade.
Nos anos seguintes, mineiros começaram a afluir para a região situada entre as cidades de Adelaide e Alice Springs.
Em 1920, a cidade foi batizada com o nome de Coober Pedy e começaram a ser escavadas cavernas para a fixação de moradias.
Atualmente, Coober Pedy tem sua renda baseada não só na mineração de opala como, especialmente, no turismo.
A partir da 1987, com melhorias estruturais nas estradas que conduzem à região, o número de visitantes atraídos pelas características peculiares de Coober Pedy passou a aumentar.
Museus, lojas e galerias de arte subterrâneas despertam a curiosidade de quem chega à cidade.
Uma casa antiga subterrânea com três dormitórios e até piscinas, denominada Fayes Underground Home, é aberta à visitação.
As minas de opalas recebem grande afluxo de trabalhadores e seguem como uma das fontes de renda de Coober Pedy.