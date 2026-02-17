Passou réveillon, passou Folia de Reis, carnaval taí… veja festividades populares que virão em seguida no Brasil

Por Flipar
A Folia de Reis também já passou. Dura de 24 de dezembro a 6 de janeiro, que é oficialmente o Dia de Reis (dia de desmontar as árvores de Natal). Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais são os estados que mais comemoram.
A Lavagem do Bonfim também já foi realizada. Celebrada por candomblecistas e católicos em Salvador, na Bahia, na segunda quinta-feira de janeiro, começa na Igreja da Conceição da Praia. A multidão caminha por 7 km até a Basílica do Senhor do Bonfim.
Na Lavagem, as pessoas ficam vestidas de branco. 200 baianas levam água-de-cheiro em homenagem a Oxalá, acompanhadas de cantos de matriz africana e atabaques.
O Carnaval tá na área. Em 2026 caiu em fevereiro, como quase sempre. Às vezes é no começo de março. Uma explosão de alegria com desfiles, blocos de rua, trios elétricos e fantasias, especialmente no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. No Rio, o desfile das escolas de samba do Grupo Especial tem três dias, de domingo a terça.
Na prática, os blocos vão para as ruas muito antes do calendário oficial da folia. E permanecem até muito depois do fim oficial da festa.
O povo brasileiro é conhecido como festeiro por todo o mundo. Ocorrem celebrações de todos os tipos no país, muitas delas das várias religiões existentes. Outras sem vínculo com fé. Veja algumas celebrações populares que vêm por aí.
ABRIL – Páscoa – Celebrada pelos cristãos em todo o mundo, a data marca a ressurreição de Jesus Cristo e é considerada a principal festa do calendário religioso. Em 2026, a Páscoa será comemorada em 5 de abril (domingo), com missas, procissões e tradições familiares como a troca de ovos de chocolate e almoços especiais.
ABRIL/MAIO – Festa da Penha (ES) – Acontece no Espírito Santo, tradicionalmente na semana após o Domingo de Páscoa e culmina na segunda-feira seguinte. Em 2026, será realizada de 12 de abril (domingo) a 20 de abril (segunda-feira). A principal celebração ocorre na Missa e Romaria dos Homens, no último dia.
MAIO/JUNHO – Festa do Divino (diversos estados) – Com destaque em Goiás, Maranhão e interior de SP, homenageia o Espírito Santo. Com procissões e rezas, celebra o amor ao próximo e inclui danças e coroação de imperadores ou foliões.
A festa mescla fé católica com influências culturais e folclóricas locais, destacando danças típicas, como o fandango, e comidas tradicionais. Um dos pontos marcantes é o compartilhamento de alimentos em comunidade, simbolizando a partilha e a renovação da fé.
JUNHO – Festival Folclórico de Parintins (AM) – Realizado no último fim de semana de junho na cidade de Parintins, no Amazonas, é um duelo cultural entre os bois Caprichoso e Garantido.
O evento dos bois em Parintins envolve músicas regionais, danças e alegorias grandiosas, celebrando a cultura amazônica e lendas indígenas.
JUNHO – Bumba Meu Boi (MA) – Celebrado no Maranhão, mistura danças, teatro, música e folclore. Conta a história da ressurreição de um boi em meio a ritmos como toadas e matracas.
JUNHO – O mês inteiro tem festas juninas em diversas partes do país, com eventos se estendendo atualmente por julho e, em alguns casos, até agosto. Algumas festividades regionais se destacam por serem grandiosas, com reconhecimento internacional. São os casos dsa festas juninas de Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco.
Festa Junina de Campina Grande (PB) – Ocorre durante todo o mês de junho na Paraíba, sendo conhecida como ?O Maior São João do Mundo?. Traz quadrilhas, comidas típicas, música de forró e muito colorido, homenageando tradições nordestinas.
Festa Junina de Caruaru (PE) – Conhecida como a “Capital do Forró”, acontece durante todo o mês de junho, no agreste de Pernambuco. É marcada por quadrilhas, forró pé de serra, comidas típicas como pamonha e canjica, além de concursos de arte figurativa em barro e apresentações culturais. A tradição das fogueiras e a animação nos polos culturais atraem milhões de visitantes todos os anos.
AGOSTO – Festa do Peão de Barretos (SP) – Acontece na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, reunindo rodeios, música sertaneja e apresentações culturais. É o maior evento do gênero na América Latina.
SETEMBRO – Dia de São Cosme e Damião – No dia 27 de setembro, os santos protetores das crianças são lembrados pelas religiões de matriz africana e pela igreja católica. Pessoas distribuem saquinhos de doces e crianças vão às ruas para pegá-los em todo o Brasil.
OUTUBRO – Oktoberfest (SC) – Celebrada em Blumenau, Santa Catarina, é inspirada na festa alemã original. Destaca-se por trajes típicos, músicas germânicas, danças e variedades de chopes artesanais.
A festa é realizada no Parque Vila Germânica. Na gastronomia, destaque para as variedades de cervejas artesanais e pratos típicos, como salsichões, joelho de porco, chucrute e apfelstrudel. Muitos participantes vestem dirndl (mulheres) ou lederhosen (homens), trajes tradicionais da Alemanha.
OUTUBRO – Círio de Nazaré (PA) – Celebrado no segundo domingo de outubro em Belém, Pará, é a maior manifestação religiosa católica do Brasil, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, com procissões que atraem milhões de fiéis.
A imagem de Nossa Senhora de Nazaré fica exposta por 15 dias para que os fiéis façam pedidos e agradeçam. A principal procissão, no segundo domingo de outubro, reúne milhões de pessoas em uma caminhada de cerca de 3,6 km, onde a imagem da santa é conduzida em uma berlinda, seguida por peregrinos que cumprem promessas ou pedem graças.