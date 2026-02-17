Montreal: cidade canadense lidera ranking mundial na relação custo/qualidade de vida

Por Flipar
O estudo identificou as melhores cidades para expatriados, ou seja, indivíduos que vivem fora de seus países de origem por motivos profissionais ou acadêmicos.
“A lista destas oito deve ser do interesse de famílias que buscam um estilo de vida melhor, trabalho remoto/nômades digitais e empresas que buscam locais que sejam atraentes para os melhores talentos”, ressaltou a Mercer.
Famosa por seu cenário cultural dinâmico, ruas arborizadas e serviços de saúde e educação de alta qualidade, Montreal abriga 1,78 milhão de habitantes que falam tanto inglês quanto francês. Conheça mais sobre a cidade!
A maior cidade da província de Quebec, no Canadá, Montreal mescla a energia de uma metrópole moderna com a riqueza de sua história e cultura.
Apelidada de “Cidade Mais Europeia da América do Norte”, Montreal oferece uma experiência única que transita entre o charme do Velho Mundo e a vivacidade contemporânea.
Localizada em uma ilha no Rio São Lourenço, Montreal tem uma geografia particular. O Monte Royal, no centro da cidade, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes.
Bairro charmoso de Vieux-Montréal é cheio de ruas de paralelepípedos e edifícios históricos por conta da influência francesa.
Fundada em 1642 como Ville-Marie, a cidade se desenvolveu rapidamente como um importante centro comercial e portuário.
Montreal é também famosa por seus festivais vibrantes, como o Festival Internacional de Jazz de Montreal, o Just for Laughs (Festival de Comédia) e o Festival Mundial de Cinema.
Além disso, a cidade é um importante centro de educação e pesquisa, abrigando várias universidades renomadas, como a Universidade McGill (foto) e a Universidade de Montreal.
Montreal também tem uma rica história no esporte, especialmente no hóquei no gelo, sendo a casa dos Canadiens de Montreal, uma das equipes mais bem-sucedidas da NHL.
O Jardim Botânico de Montreal, um dos maiores jardins botânicos da América do Norte, conta com mais de 22.000 espécies de plantas e é um dos lugares mais visitados da cidade.