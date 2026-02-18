Fim do Carnaval: Saiba combater a ressaca após beber na folia

Por Flipar
Festas de aniversário, casamento, bodas… Comemorações e celebrações variadas. Quem vai a eventos festivos geralmente tem à disposição bebidas alcoólicas de diversos tipos. Essas bebidas são variações do etanol que podem afetar o fígado e o cérebro, dependendo do volume ingerido.
Agora veja alguns alimentos cujos nutrientes ajudam a reduzir o tempo de ação do álcool e, com isso, contribuem para atenuar a ressaca. Também surtem efeito para aumentar a disposição. O levantamento foi feito recentemente pela emissora CNN.
Limão: Fruta cítrica, rica em vitamina C, pode ser consumida em suco (limonada suiça inclui a casca batida no liquidificador).ou sobre algum aperitivo. Combina bem com hortelã.
Água de coco: Fonte de eletrólitos e fonte de magnésio, essa bebida natural ajuda a equilibrar o organismo. Pode ser consumida diretamente da fruta ou em caixas e garrafas na versão industrializada (mas procure as puras).
Gengibre: Tem função anti-inflamatória e auxiliar na prevenção de náuseas e vômitos. Pode ser acrescentado em pequenos pedaços nos alimentos, mascado puro ou colocado em chás ou sucos.
Banana e abacate: Ambas as frutas são ricas em potássio e antioxidantes. Com isso, ajudam a combater o cansaço após uma noite de comemoração.
Verduras verdes escuras (rúcula, couve, espinafre) – Ajudam na desintoxicação do fígado. Podem ser consumidas na refeição ou colocadas em sucos.
Boldo, hortelã e chá verde: As três ervas têm propripriedades para limpar o estômago e o fígado, aliviando a sensação de mal-estar.
Ovo e tomate: Colocando os dois numa refeição com salada, por exemplo, o benefício será grande, pois ambos têm antioxidantes e ajudam a eliminar toxinas.
Os efeitos das bebidas no organismo variam de pessoa para pessoa e, por isso, sempre é bom saber o próprio limite, para evitar mal-estar e também para não perturbar os outros. Afinal, além dos problemas logo após o consumo, a ressaca pode te derrubar no dia seguinte.
1- Vodca: feita de grãos fermentados, é purificada e fermentada repetidas vezes, até que fique o mais clara possível
Como não contém carboidratos ou açúcares, só possui as calorias advindas do etanol . Apesar do alto conteúdo alcoólico ? cerca de 40% -, é a que tem menos chance de provocar ressaca
2- Uísque: destilado de grãos fermentados, como o trigo ou a cevada, e envelhecido em tonéis de madeira
É uma bebida que causa muita ressaca por ter muitas substâncias formadas durante o processo de envelhecimento nos tonéis de carvalho. Para reduzir a absorção da bebida pelo corpo, é necessário tomá-la bastante diluída ou com um ingrediente calórico.
3- Vinho branco: feito a partir da fermentação de suco de uva
Contém sulfitos (sais de ácido sulfuroso formados peloe contato de dióxido de enxofre com soluções alcalinas). Essa substância impede que o vinho fique escuro. Esses compostos são os que provavelmente causam a chamada ressaca de vinho branco
O espumante, tão comum nas celebrações, é uma espécie de vinho branco, mas apenas o produto original da região de Champagne, no nordeste da França, pode ser chamado de champanhe. Esse direito é garantido pela patente da marca.
4- Vinho tinto: diferentemente do branco, é feito a partir da fermentação do suco da uva junto com a casca e as sementes
5- Cerveja: é a mais calórica e normalmente ainda vem acompanhada de alguns petiscos. Ainda assim, é a menos maléfica para o corpo, já que contém o menor teor de álcool: entre 3% e 6%
Mas a cerveja tem elevado teor de compostos chamados purinas, que aumentam os níveis de ácido úrico no sangue. Portanto, pessoas propensas a certas doenças que se agravam com o ácido úrico, como gota, devem evitar.