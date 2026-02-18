Dr. Dre, ícone do hip‑hop, celebra 61 anos com carreira marcada por sucesso e polêmicas

Por Flipar
Andre Romelle Young nasceu em 18 de fevereiro de 1965 em Compton, Califórnia, Estados Unidos, e é conhecido artisticamente como Dr.?Dre.
Ele iniciou sua carreira musical como DJ em clubes de Los Angeles com o grupo World Class Wreckin? Cru no início dos anos 1980.
Em 1986, cofundou o grupo N.W.A com Eazy?E e Ice Cube. A banda se tornou um marco na história do hip?hop por seu estilo direto e impacto cultural.
Lançado em 1992, o primeiro álbum solo de Dr.?Dre, ?The Chronic?, inclui os sucessos ?Nuthin? But a ?G? Thang? e ?Let Me Ride? e ajudou a popularizar o G?funk.
Inclusive, com a música ?Let Me Ride?, ele conquistou seu primeiro Grammy, e o álbum foi posteriormente incluído no Grammy Hall of Fame.
Lançado em 1999, o segundo álbum solo de Dr.?Dre, ?2001?, contou com colaborações de rappers renomados, e a faixa ?Forgot About Dre? conquistou o Grammy de Melhor Performance de Rap por Duo ou Grupo.
O terceiro álbum solo, ?Compton?, foi lançado em 2015. Inspirado no filme biográfico da N.W.A, “Straight Outta Compton”, estreou em segundo lugar na Billboard 200.
Ao longo da carreira, Dr.?Dre recebeu mais de 25 indicações ao Grammy e conquistou sete vitórias, tanto como intérprete quanto como produtor de músicas e álbuns de outros artistas, como Eminem.
Ele também recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award como membro de N.W.A, que reconheceu sua contribuição à música.
Como empresário, fundou a Aftermath Entertainment e cofundou a Death Row Records.
Também foi cofundador da Beats Electronics, empresa de equipamentos de áudio vendida à Apple por um valor bilionário em 2014.
Ele foi casado com Nicole Young de 1996 a 2021. O divórcio passou por disputas legais, principalmente relacionadas à divisão de bens e pensão.
O rapper é pai de dez filhos: Curtis, LaTanya, Tyra, LaToya, Ashley, Andre Jr., Marcel, Tyler, Truice e Truly.
Dr.?Dre se tornou pai pela primeira vez em 1981, quando sua então namorada Cassandra Joy Green deu à luz Curtis. No entanto, Dre só conheceu o primogênito 20 anos depois.
LaTanya nasceu em 1983, fruto do relacionamento de Dre com sua ex-namorada Lisa Johnson. Em 1984, nasceu Tyra, filha de Dre e LaVetta Washington. Seu segundo filho homem, Andre Jr., nascido em 1988 com Jenita Porter, faleceu aos 20 anos por overdose.
Marcel nasceu em 1991 de seu relacionamento com Michel?le; Tyler Young é filho de Nicole Young de um relacionamento anterior; e Truice nasceu em 1997 junto a Nicole. O casal também teve a filha Truly, que nasceu em 2001.
Ao longo da carreira, Dre enfrentou diversas polêmicas relacionadas a acusações de agressão física contra mulheres nos anos 1990 e, em 2015, ele pediu desculpas publicamente às vítimas.