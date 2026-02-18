Beija-Flor exalta o candomblé no Carnaval carioca

Por Flipar
Durante o desfile do Carnaval 2026, a escola transformou a avenida em um grande terreiro, exaltando a ancestralidade africana, a resistência do povo negro e a força das religiões de matriz africana como parte essencial da cultura brasileira.
Com fantasias e alegorias marcadas por cores vivas e forte simbolismo, o desfile reverenciou orixás como Oxum e Iemanjá, além de destacar a musicalidade dos atabaques e os rituais sagrados.
A proposta foi unir espiritualidade e espetáculo, criando imagens impactantes sem perder o respeito às tradições. Assim, com uma apresentação potente, o público ficou emocionado.
Já a umbanda é considerada uma religião brasileira que mistura elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista e de ritos africanos e indígenas.
Oxalá é o pai, que espalha a fé pelo mundo. Representado como Oxaguiã (jovem) e Oxulafã (velho). Usa um oparoxó (cajado com adornos). Seu elemento é o ar. Recebe, entre outras oferendas, velas brancas, xinxim de galinha, peixes de água doce.
Iemanjá é a deusa dos mares e oceanos. Tem a água como elemento. Mãe dos orixás, símbolo da maternidade. Tem eapada, leque e espelho. Algumas oferendas: feijoada e inhame.
Oxum é o orixá do amor e da fraternidade. A água é seu elemento. Tem como símbolo o abebê, um leque espelhado. Algumas oferendas: essências de rosa, champanhe, peixes de água doce e velas brancas, azuis ou amarelas.
Xangô é o orixá da justiça. Deus do trovão. O fogo é seu elemento. Carrega um machado de duas pontas. Algumas oferendas: velas brancas, vermelhas ou marrons. Cerveja escura e vinho. Quiabo, camarão e dendê.
Iansã é a deusa dos ventos e das tempestades. Controla os raios e carrega uma espada. E tem o fogo como elemento. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão e acarajé.
Obaluaiê (ou Omulu) é o Deus da peste. Médico dos pobres. Seu elemento é a terra. Carrega um xaxará, feixe de palha com búzios. Algumas oferendas: velas brancas, vinho rosé, coco, farofa, mel e pipoca.
Oxóssi é o Deus da caça. As florestas são o seu elemento. Padroeiro da sabedoria. Retratado com rabo de cavalo e chifre de boi. Algumas oferendas: peixe e milho.
Nanã é a Deusa da Lama e do fundo dos rios, a orixá mais velha. Regente da razão humana. Seu elemento é a terra. Carrega um ibiri, um cetro de palha com búzios. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão, mel e dendê
Ossaim é o Deus das folhas e ervas medicinais. Tem as matas como elemento.Usa um colar branco e verde. Seu símbolo é uma lança com pássaros e feixe de folhas. Algumas oferendas: feijão, arroz, milho vermelho e farofa
Exu é o orixá da comunicação. Mensageiro entre as divindades e os seres humanos. Guardião dos templos e das casas. Vigia ligado às encruzilhadas. Seu elemento é o fogo. Leva um ogó, instrumento de formato fálico com búzios, símbolo da vida. Também representado com um tridente, símbolo do poder e do universo. Algumas oferendas: mel, farinha e cachaça.