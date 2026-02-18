Beija-Flor exalta o candomblé no Carnaval carioca

Exu é o orixá da comunicação. Mensageiro entre as divindades e os seres humanos. Guardião dos templos e das casas. Vigia ligado às encruzilhadas. Seu elemento é o fogo. Leva um ogó, instrumento de formato fálico com búzios, símbolo da vida. Também representado com um tridente, símbolo do poder e do universo. Algumas oferendas: mel, farinha e cachaça.