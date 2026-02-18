Os animais mais velozes do planeta

Por Flipar
Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.
Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.
Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.
Gnu- Apesar de pesar até 270 kg, o gnu alcança 80 km/h, desenvolvendo a habilidade de correr para escapar de predadores como leões, leopardos e hienas. Também é conhecido como boi-cavalo e pode ser encontrado na Tanzânia e no Quênia.
Leoas- Caçadoras natas, atingem 80 km/h em curtas distâncias. Isso porque muitas de suas presas são ágeis. As fêmeas são mais leves para corridas rápidas em comparação aos leões.
As leoas pesam em média 180 kg e os pelos não tão grossos quanto os do macho. A espécie é encontrada com facilidade em parte da Ásia e África.
São facilmente encontradas nas savanas africanas, geralmente em bando. Sua coloração e listras permitem que elas se camuflem em meio ao seu habitat, uma forma de defesa contra seu predador.
Antilocapra- Esse quadrúpede atinge 98 km/h, para fugir do extinto guepardo-americano, seu principal algoz. O macho chega a pesar 60 kg e o animal é considerado herbívoro.
Possui uma grande nadadeira no dorso para ajudar a direcionar seu trajeto. Se alimenta de pequenos peixes e pode chegar a até 60 kg, sendo originário dos Oceanos Índico e Pacífico. Aqui no Brasil é encontrado de norte a sul do país.
Guepardo- Também conhecido como Chita, esse felino atinge a impressionante marca de 130 km/h, e por até 500 metros consegue manter a velocidade. É considerado o animal terrestre mais rápido do mundo.
O falcão, que pode medir até 58 cm e pesar até 1,5 kg, se alimenta de outras aves de pequeno porte, como pombo. No Brasil é visto durante a primavera no topo de prédios de grandes cidades.