Bateria do Mestre Casagrande, da Unidos da Tijuca, ganha Estandarte de Ouro 2026: Ritmo e cadência que arrepiam

Por Flipar

A escola de samba homenageou a escritora Carolina Maria de Jesus ao encerrar a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, na madrugada de terça-feira (17/2).

As baterias de escola de samba são um dos elementos mais importantes do desfile, sendo responsáveis por dar o ritmo e o andamento da apresentação. Saiba tudo sobre elas nesta galeria!
flickr Circuito Fora do Eixo

As baterias são formadas por uma grande variedade de instrumentos, que são tocados por ritmistas experientes.
wikimedia commons Wigder Frota

A tradição das baterias de escola de samba é longa e rica. Elas surgiram no início do século 20, quando os blocos carnavalescos começaram a incorporar instrumentos de percussão em seus desfiles.

flickr Geraldo Viola

As primeiras baterias usavam como instrumento tamborins, latas de manteiga, cuícas e pandeiro.
wikimedia commons Alno

Com o tempo, as baterias se tornaram cada vez mais complexas e sofisticadas, e hoje são um dos elementos mais importantes do carnaval.
flickr Rodrigo Propósito

São elas que podem ajudar a criar uma atmosfera animada e contagiante, o que ajuda a motivar as demais alas e atrair a atenção do público.
Agência Brasil/Tata Barreto

As baterias tornaram-se verdadeiras orquestras percussivas, compostas por instrumentos específicos que desempenham papéis distintos na formação do som característico das escolas de samba.
Raphael David / Riotur

Confira os instrumentos mais comuns usados nas baterias de escola de samba:
Raphael David / Riotur

Tambor-mor: É o instrumento de maior destaque na bateria, e é responsável por dar o ritmo básico do samba.
wikimedia commons Fernando

Caixa: Também conhecida como tarol, a caixa é um tambor pequeno e agudo que fornece o ritmo principal da bateria. É responsável por criar padrões rítmicos complexos e marcantes.
reprodução

Surdo: Um dos instrumentos mais icônicos da bateria de escola de samba, o surdo é um tambor de dimensões variadas que produz diferentes notas.

reprodução

Os surdos graves fornecem a base rítmica, enquanto os agudos adicionam nuances e complexidade ao som.
wikimedia commons Alno

Cuíca: É um instrumento de percussão de origem africana, feito de um tambor cilíndrico com um aro de metal na parte superior. O som é produzido esfregando uma vareta de madeira ou de bambu no interior do tambor, produzindo um som áspero e sibilante.
reprodução tv globo

Timbal: É um instrumento de percussão de mão, responsável por dar o ritmo dos refrões do samba.

reprodução facebook

Agogô: Instrumento de metal composto por duas campânulas, o agogô contribui para a sonoridade característica da bateria, fornecendo um brilho metálico ao conjunto.
reprodução

Repique: Um tambor de altura média com som agudo, o repique desempenha um papel importante nas transições e variações rítmicas, além de ser usado para comunicação entre os membros da bateria.
reprodução

Tamborim: Funciona como um pequeno tambor de mão. É utilizado para criar padrões rítmicos rápidos e marcantes, adicionando um elemento de destaque ao som da bateria.
wikimedia commons Alno

Chocalho: Instrumento de percussão composto por pequenas cápsulas metálicas, o chocalho adiciona um componente de vibração ao som da bateria.
flickr Paulo Guereta

Pandeiro: é um instrumento de percussão de mão, e é responsável por dar o ritmo dos versos do samba.

wikimedia commons Alno

A influência da bateria vai além do quesito de percussão. A marcação rítmica precisa e a intensidade controlada da bateria têm um impacto direto no andamento do desfile, influenciando a evolução da escola de samba na avenida.
flickr José Doval

Quanto mais rápido e forte a bateria toca, mais rápido os membros da escola geralmente desfilam. Isso está diretamente ligado à maneira como a escola evolui na avenida.
flickr Geraldo Viola

Nas escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, cada bateria tem em média entre 250 e 300 componentes.
reprodução

Quando se avalia a bateria, deve-se levar em conta a consistência do ritmo em harmonia com o Samba-Enredo.
reprodução youtube

Também são levados em conta a combinação perfeita dos sons produzidos pelos diferentes instrumentos e a capacidade criativa e versátil da bateria.
reprodução youtube

No carnaval carioca, algumas escolas se destacam por estarem sempre conseguindo as melhores notas no quesito bateria. São elas: Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela, Beija-Flor e Mocidade Independente de Padre Miguel.
reprodução youtube

