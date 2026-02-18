Leões que eram explorados em circo são libertados na natureza

Por Flipar

O resgate simboliza o avanço de campanhas internacionais contra o uso de animais selvagens em espetáculos circenses.
Reprodução de vídeo DW

O leão, chamado de rei da selva, é reconhecido por seu poder e majestade. Mas há muito mais nestes enormes felinos selvagens do que aparenta.

wikimedia commons Derek Ramse

O leão vive em grupos, que apresentam uma hierarquia bastante definida. Enquanto as fêmeas caçam e cuidam dos filhotes, os machos protegem o grupo, geralmente formado por 40 indivíduos. Na maioria, fêmeas.
Imagem de Nel Botha por Pixabay

Atualmente, é classificado como vulnerável à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).
Imagem de Angela por Pixabay

O leão é o segundo maior felino do mundo – ficando atrás do tigre, e tem um tempo de vida relativamente curto, podendo viver até 20 anos.
Divulgação Portal prefeito Chico Sardelli

Os leões apresentam de 1,37 a 2 m de tamanho (corpo e cabeça), e sua cauda pode atingir até 100 cm de comprimento. O peso varia entre 120 e 190 quilos.
Bernard Dupont wikimedia commons

Vale destacar que já foram descritos leões com mais de 250 kg e o maior leão já encontrado pesava 272 kg.
Kevin Pluck FlickR wikimedia commons

Os leões apresentam uma pelagem amarela dourada, que é importante para garantir a camuflagem em meio à vegetação da savana.

Imagem de Alexa por Pixabay

A grande maioria dos leões que hoje vivem na natureza é encontrada nas savanas da África e demais regiões semi-desérticas. Ele já foi extinto em muitas áreas de florestas da Ásia e Europa.
pixabay

A maior parte do tempo dos leões é destinada ao descanso, apenas durante 5 horas do dia ocorrem as atividades de caça e em grupo. O restante do tempo serve para dormir, descansar e economizar energia.
Yathin S Krishnappa wikimedia commons

Além disso, as suas atividades costumam acontecer ao entardecer. Os leões possuem excelente visão noturna, garantindo que a caça possa ocorrer durante a noite.
Alexas pixabay

A comunicação entre os leões é feita através de rugidos, eles servem para alertar e demarcar o território ocupado. Assim, o rugido pode ser ouvido a até 9 km de distância.
Imagem de Nicky por Pixabay

Nos aspectos físicos, o macho possui uma juba característica e imponente e é bastante peludo. Já a fêmea é de menor porte, bem menos peluda e não apresenta a juba. A coloração da pelagem dos leões varia de amarelo a marrom.
Falense wikimedia commons

Os leões são animais carnívoros e suas presas mais comuns são as zebras, búfalos, javalis, antílopes e veados. Eles são excelentes predadores e ocupam o topo de suas cadeias alimentares.

Joachim Huber - wikimedia commons

Os leões são capazes de comer presas que têm até o dobro de seu tamanho e até 30 kg de carne em uma de suas refeições ao longo do dia. E também podem passar até três dias sem se alimentarem.
imagem gerada por i.a

As leoas, responsáveis pelas caças, podem correr até 80 km/h, quando percorrem distâncias pequenas. Já os machos são mais lentos, atingem 58 km/h.
Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay

Os leões alcançam a maturidade até os 4 anos de idade. A reprodução pode acontecer durante todo o ano. O cio das fêmeas dura de 2 a 8 dias e ocorre em qualquer época do ano.
Imagem de Nimrod Oren por Pixabay

O acasalamento pode acontecer até 50 vezes em um único dia. As fêmeas só não estão disponíveis para reprodução durante a gestação e o aleitamento.
Imagem gerada por i.a

A gestação dura de 100 a 119 dias, e resulta entre 2 a 4 crias. A fêmea procura um lugar seguro para o parto e de onde possa continuar as suas atividades de caça.
Imagem de CatrinAdams por Pixabay

Os filhotes nascem com cerca de 2 kg, e seus olhos só abrem após 10 dias do nascimento. Eles podem ser amamentados também por outras fêmeas do grupo.
Imagem de Les Bohlen por Pixabay

Os filhotes ficam em esconderijos até que atinjam cerca de 8 semanas de idade. Eles são capazes de correr quando possuem por volta de 1 mês e quando completam 3 meses passam a acompanhar a mãe e as fêmeas durante a caça.
Divulgação/MARK BOYD, QUÊNIA

Veja mais Top Stories