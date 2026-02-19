Jornal resgata texto com ‘mea culpa’ de Demétrio Magnoli sobre impeachment de Dilma

Por Flipar
O texto foi resgatado na seção especial ?105 Colunas de Grande Repercussão?, que faz parte das celebrações pelos 105 anos do jornal. Dilma teve o mandato de presidente cassado pelo Congresso Nacional em 2016.
Em 2022, Demétrio escreveu coluna com o título ?Errei sobre o impeachment? em que explicava sua reavaliação do processo.
No texto, Demétrio afirmou que o artigo “Impeachment, urgente!”, de março de 2016, foi um erro de “avaliação política” da sua parte.
?O país podia suportar mais dois anos de desgoverno, até o veredicto das urnas”, argumentou o sociólogo.
?Legítimo e legal, o impedimento de Rousseff foi um erro político grave. Entendi isso no começo. Depois, fui tragado pelo turbilhão. Mea culpa?, afirmou Demétrio no encerramento da coluna.
Demétrio Martinelli Magnoli nasceu em São Paulo, em 1958. Jornalista, sociólogo e doutor em Geografia Humana, ele é autor de diversos livros.
Formado pela Universidade de São Paulo, ele teve participação ativa no movimento estudantil durante o período da ditadura militar.
Conforme registros da Comissão da Verdade da instituição, ele chegou a ser fichado pelos órgãos de repressão enquanto cursava jornalismo.
Ele militou no movimento trotskista Liberdade e Luta (Libelu), ligado à Organização Socialista Internacionalista.
Sua produção intelectual começou ainda nos anos 1980. Em 1986, lançou ?O que é Geopolítica??, obra que ajudou a projetá-lo no debate público.
Anos depois, publicou ?O Corpo da Pátria: Imaginação Geográfica e Política Externa no Brasil, 1808-1912?, trabalho derivado de sua tese de doutorado defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 1996. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 1997.
Ao longo da carreira, tornou-se presença frequente na imprensa brasileira. Atualmente, é comentarista de política internacional no Jornal das Dez e participa do programa GloboNews em Pauta, ambos da GloboNews.
Ele também assina colunas nos jornais ?O Globo? e ?Folha de S.Paulo?. No passado, colaborou com ?O Estado de S. Paulo?, com a revista ?Época?, com a ?Rádio BandNews FM? e foi comentarista do ?Jornal da Cultura?.
No campo das ideias, Magnoli já protagonizou debates intensos, especialmente em torno das políticas de ação afirmativa no Brasil, como as cotas raciais em universidades.
Em 2019, publicou ?Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”, em que analisa como o conceito de “raça” foi construído ao longo de 200 anos.
O sociólogo é conhecido por seu estilo incisivo, que já o levou a protagonizar debates acalorados ao vivo com colegas de programa.
Algumas dessas discussões, com jornalistas como Guga Chacra, Mauro Paulino, Gerson Camarotti e Sandra Coutinho, chegaram a viralizar na internet.