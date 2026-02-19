Igor Sorriso conquista o Estandarte de Ouro de Melhor Puxador no Carnaval 2026

Por Flipar
Intérprete do samba-enredo do Salgueiro, Igor Sorriso se destacou pela condução segura do desfile, desempenho que lhe garantiu o reconhecimento do júri formado por 14 avaliadores.
Última escola a se apresentar no terceiro dia do Grupo Especial, o Salgueiro levou para a avenida uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, que faleceu em 2024.
O enredo apresentou uma viagem pela trajetória criativa da artista, com referências a personagens de contos de fadas, figuras históricas e elementos do imaginário popular brasileiro.
Na madrugada de 18 de fevereiro de 2026, Igor abriu o desfile com um discurso de apoio à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Ele agradeceu à entidade e afirmou que o título ?se ganha aqui?, em referência ao desempenho na avenida.
Igor da Silva Moreira, mais conhecido como Igor Sorriso, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 1987 e iniciou a carreira em grupos de pagode nas noites cariocas até ser convidado a defender um samba-enredo na São Clemente, na disputa para o carnaval de 2003.
Em seguida, se tornou intérprete principal da Mocidade Unida do Santa Marta, onde permaneceu por três anos.
No ano seguinte, se destacou como uma das revelações do carnaval carioca e conquistou, inclusive, o Estandarte de Ouro de Revelação em 2011. Também integrou o time de apoio da Mocidade Alegre, em São Paulo, no mesmo ano.
Em 2013, teve passagem pela Tucuruvi e assumiu o posto de intérprete na Unidos da Ilha do Marduque, do Rio Grande do Sul.
Ele ficou na São Clemente até 2015. Depois, foi para a Unidos de Vila Isabel, onde ficou de 2016 a 2018.
Posteriormente, retornou à Mocidade Alegre como intérprete principal em 2019.
Em 2022, também foi intérprete da Unidos de Jucutuquara, mas deixou a escola após o desfile.
Em 2025, acertou seu retorno ao carnaval do Rio de Janeiro como intérprete principal do Salgueiro.
No carnaval de São Paulo, Igor Sorriso acumula quatro títulos na primeira divisão, conquistados em 2014, 2023, 2024 e 2026, além de dois vice-campeonatos e dois terceiros lugares. No Rio de Janeiro, venceu a segunda divisão em 2010.