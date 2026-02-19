Portela é notificada pela Anac após voo com drone na Sapucaí

Por Flipar

O equipamento realizou quatro voos curtos sobre um tripé alegórico, mas, segundo a Anac, o transporte de pessoas é “expressamente proibido” pelo regulamento RBAC E nº 94. Ele também impõe distância mínima de segurança.
Portela - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda

A escola, que terminou em décimo no Grupo Especial do Rio de Janeiro, tem dez dias para prestar esclarecimentos técnicos sobre o aparelho e a operação.
Portela - Rio Carnaval - Fotos: Eduardo Hollanda

Apesar da décima colocação, a centenária Portela é a maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com 22 títulos. Conheça a história da azul e branca de Oswaldo Cruz e Madureira.
reprodução redes sociais

Originalmente, em 1923, a escola foi fundada como um bloco carnavalesco, chamado ?Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz?, por um grupo de moradores do bairro, incluindo Paulo da Portela.
Divulgação

Inspirada na Bandeira do Sol Nascente, que o Japão utilizava até o fim da Segunda Guerra Mundial, a bandeira definitiva da Portela foi criada em 1931 por Antônio Caetano, um desenhista da Marinha e um dos fundadores da escola.
wikimedia commons Arleson Rezende

Em 2017, a Portela quebrou um jejum de 33 anos e voltou a vencer, dessa vez com o enredo ?Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar??, em homenagem aos rios do Brasil.
Divulgação Fernando Frazão Agência Brasil

A Portela é uma escola com um forte apelo social. A escola constantemente se posiciona contra as desigualdades e a discriminação, sendo uma importante voz da comunidade negra e periférica do Rio de Janeiro.
Wigder Frota / GRES Portela

Outro samba-enredo muito conhecido é “Lendas e Mistérios da Amazônia”, de 1970, que abordava temas relacionados aos povos nativos, folclores e lendas da Amazônia. O mesmo samba foi trazido de volta em 2004.
wikimedia commons Paulo Namorado

Em 2023, a escola completou 100 anos de existência e levou o enredo “O azul que vem do infinito” para a avenida. O tema percorreu a trajetória gloriosa da escola e homenageou grandes nomes, ficando na quarta posição.
wikimedia commons Viniciusmarvin

Veja mais Top Stories