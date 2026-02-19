Ícone dos direitos civis norte-americanos, Jesse Jackson morre aos 84 anos

Por Flipar
Além disso, é claro, por lutar por igualdade racial, justiça social e direitos de voto. Jackson também concorreu duas vezes à nomeação presidencial pelo Partido Democrata nos anos 1980, ampliando o engajamento político de comunidades marginalizadas.
Fundador da Rainbow/PUSH Coalition, dedicou sua vida a dar voz aos sem voz e a promover mudanças sociais duradouras. Sua morte foi amplamente lamentada por líderes e ativistas.
A luta contra o racismo envolve cada vez mais pessoas, conscientes de que não basta não discriminar. É necessário denunciar a intolerância, pois racismo é crime. Confira, nesta galeria, outras grandes lideranças da luta contra o racismo.
King promoveu diversas manifestações. Na mais famosa dela – a Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade – proferiu a frase “Eu tenho um sonho”, que entrou para a história, no antológico discurso aos pés do Memorial de Lincoln, em 1963.
Em 4/4/1968, King estava na varanda do hotel quando foi baleado por James Earl Ray, condenado a 100 anos de prisão pelo crime. Em 1999, autoridades concluíram que o assassinato foi planejado por membros da máfia e do governo americano.